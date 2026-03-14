阿琴一口否定：「就你這張五十歲的臉，別去影響人家生意了。美甲店要的都是小姑娘。」

阿琴說話刻薄傷人，白慈不跟她計較，她還沉浸在痛失帥老頭的悲傷中。

夜已深透，窗外零星的燈火像未眠的眼睛，在霧中忽明忽暗。白慈在床上輾轉難眠，她忽然想起了什麼，翻身起床亮了一盞燈，她在寂靜中翻找行李箱。她記得她帶回了一張證書，由美國美甲協會頒發的美甲認證書。

她翻了半天也沒有找到證書，低頭嘆息間，一張銀白色的名片落入她的視線。那是人權組織在她啟程前給她的名片，它靜臥箱底，像通往另一個世界的門卡。她突然攥住它，口齒不清地喃喃道：「幸好沒有扔。」

她將名片舉向半空，映著燈光端詳了許久。一抹自嘲的笑意浮上嘴角：現在回美國，現實嗎？我剛剛才用免費機票回了家，還有那一千美元的獎勵。政府承諾過的，只要離開了美國，三十天內會打到帳上。

白慈當時報的是母親的銀行卡號，錢到了帳，母親並未主動告訴白慈。白慈幾天前問她要，她說給孫女繳付了韓國的文化夏令營，還說什麼不能重男輕女。

白慈聽得想吐血，第一個念頭就是逃回美國！冷靜下來，她以什麼方式再次入境美國？國內這邊已經補交了醫保、社保，她還想朝哪兒亂跑？一輩子如浮萍一般，根在哪兒？她能倚靠的親人又在哪兒？

她覺得自己活成了笑話，在美國奮鬥了十二年，自願踏上回鄉的歸途，棲身在樓頂危房。不過樓頂的好處是安靜和開闊，還可以看生動活潑的風景。這讓她想起法拉盛頂樓窗外的天空與街景，記憶的風景與現實的風景在她眼前縱橫交錯。（七）