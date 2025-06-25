女兒們的「溫柔一刀」，沒有見血，卻在我們幾個父母的心裡，留下了一道深深的劃痕。我知道，這場關於「選擇」的戰爭，還沒有結束。我們這些當父母的，在這場戰爭中，似乎越來越力不從心了。

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一年後，周靜和龍港生的婚禮，就在這種剪不斷理還亂的氛圍中，如期而至了。地點選在了一家裝潢得頗有情調的西餐廳，說是為了照顧龍港生那些「國際友人」的口味，也顯得「洋氣」一些。

我穿著一身訂製的旗袍，臉上畫著精緻的妝容，努力想讓自己看起來容光煥發，像一個為女兒出嫁而滿心歡喜的母親。可只有我自己知道，那旗袍的盤扣勒得我有點喘不過氣，臉上的笑容也僵硬得像戴了副面具。

老周在我旁邊，也是一身筆挺的西裝，只是那緊鎖的眉頭，洩漏了他內心的不平靜。柳如也來了，柳如的臉色比前幾天更差了，眼底帶著濃濃的黑眼圈，像是幾天沒闔眼似的。我們這些做長輩的，心裡頭都揣著一本難念的經。

婚禮開始，悠揚的音樂聲中，小靜挽著父親的胳膊，穿著潔白的婚紗，像一朵含苞待放的白玉蘭，緩緩走向紅毯那端的龍港生。龍港生那小子，今天倒是收拾得人模狗樣，一身合體的禮服，頭髮也梳得一絲不苟，臉上帶著幾分緊張和掩飾不住的得意。

我看著女兒的背影，眼眶有點發熱。神父宣讀著誓詞，龍港生和周靜也用略帶顫抖的聲音回應著「I do」。交換戒指、深情擁吻……一切都進行得那麼順利、那麼符合「標準流程」。

就在我以為這場婚禮總算能「平平安安」進行下去的時候，意外，還是發生了。（六）