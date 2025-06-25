我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

評／川普、伊朗有默契停火 政治精算師內唐亞胡措手不及

「數分鐘致命」加州海邊這種生物 千萬別碰

女大當嫁（六）

木言若風
聽新聞
test
0:00 /0:00

女兒們的「溫柔一刀」，沒有見血，卻在我們幾個父母的心裡，留下了一道深深的劃痕。我知道，這場關於「選擇」的戰爭，還沒有結束。我們這些當父母的，在這場戰爭中，似乎越來越力不從心了。

5

一年後，周靜和龍港生的婚禮，就在這種剪不斷理還亂的氛圍中，如期而至了。地點選在了一家裝潢得頗有情調的西餐廳，說是為了照顧龍港生那些「國際友人」的口味，也顯得「洋氣」一些。

我穿著一身訂製的旗袍，臉上畫著精緻的妝容，努力想讓自己看起來容光煥發，像一個為女兒出嫁而滿心歡喜的母親。可只有我自己知道，那旗袍的盤扣勒得我有點喘不過氣，臉上的笑容也僵硬得像戴了副面具。

老周在我旁邊，也是一身筆挺的西裝，只是那緊鎖的眉頭，洩漏了他內心的不平靜。柳如也來了，柳如的臉色比前幾天更差了，眼底帶著濃濃的黑眼圈，像是幾天沒闔眼似的。我們這些做長輩的，心裡頭都揣著一本難念的經。

婚禮開始，悠揚的音樂聲中，小靜挽著父親的胳膊，穿著潔白的婚紗，像一朵含苞待放的白玉蘭，緩緩走向紅毯那端的龍港生。龍港生那小子，今天倒是收拾得人模狗樣，一身合體的禮服，頭髮也梳得一絲不苟，臉上帶著幾分緊張和掩飾不住的得意。

我看著女兒的背影，眼眶有點發熱。神父宣讀著誓詞，龍港生和周靜也用略帶顫抖的聲音回應著「I do」。交換戒指、深情擁吻……一切都進行得那麼順利、那麼符合「標準流程」。

就在我以為這場婚禮總算能「平平安安」進行下去的時候，意外，還是發生了。（六）

上一則

古裝劇揭祕

延伸閱讀

養老第三期（五）

養老第三期（五）
53歲朱茵「零修圖」狀態曝光 網：說30歲我都信

53歲朱茵「零修圖」狀態曝光 網：說30歲我都信
新疆「旱地龍舟」衝上熱搜 網讚比賽「不摻一滴水分」

新疆「旱地龍舟」衝上熱搜 網讚比賽「不摻一滴水分」
楊紫再入圍白玉蘭視后 古偶劇含金量再受質疑

楊紫再入圍白玉蘭視后 古偶劇含金量再受質疑

熱門新聞

圖／123RF

訴訟他人為生的梅妮

2025-06-17 02:03
家常版的片兒川麵。（圖／作者水影提供）

片兒川麵

2025-06-21 02:00
圖／123RF

訴訟他人為生的梅妮

2025-06-16 02:00
在土耳其最大城市伊斯坦堡，土耳其紅茶是當地市民和遊客喜愛的飲品。（新華社）

土耳其紅茶

2025-06-21 02:00

獨愛人間煙火

2025-06-22 02:00
一九七一年懷孕的徐滿環老師（左一），右三是曾經在中國和台灣教學的施謀道師母。

一張未寄的卡片

2025-06-21 02:00

超人氣

更多 >
洪金寶兒、媳爆雙雙出軌…香港小姐「一后三王」嗨整夜

洪金寶兒、媳爆雙雙出軌…香港小姐「一后三王」嗨整夜
谷歌工程師涉殺妻案開審 陳立人持電鋸全身染血畫面曝光

谷歌工程師涉殺妻案開審 陳立人持電鋸全身染血畫面曝光
報酬率達54% 裴洛西操作堪封「華爾街女狼」

報酬率達54% 裴洛西操作堪封「華爾街女狼」
情緒低落服藥？香港頂流男星驚傳墜海 獲救送醫

情緒低落服藥？香港頂流男星驚傳墜海 獲救送醫
淋浴拉門白色水垢很難纏 用一水果立見去除

淋浴拉門白色水垢很難纏 用一水果立見去除