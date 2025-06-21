天使的笑與淚（二六）

天使跟艾米哭了好幾次，艾米本來也是和丈夫關係不大好的，自然就對天使有同命相憐之感，加上又是天使的主管，益發義不容辭起來，拍著胸脯跟天使保證：「阿歡，你放心，我在灣區 也二十幾年了，人還是認得幾個的，房子也找得到，只是可能要耐心一點。另外，如果你需要離婚律師，我也可以幫你找。」

天使緊緊拉住艾米的手，嚶嚶哭起來：「艾米老師，你真的是我的貴人！我要怎麼謝你啊！」

艾米擺擺手：「說這些做什麼！我們是相互幫助！人哪，活一生，總會遇見這樣那樣的挫折，過去了就好了。不是說『守得雲開見月明』嗎？你的困難也是一時的，咬咬牙就過去了！你看，你還有那麼多朋友呢。」

天使眼淚汪汪的，卻點點頭。艾米笑了，天使想要跟著笑，卻還是淌了更多的眼淚。

哭歸哭，天使心裡還是有個主意，就是絕不能便宜了胡喬治！曾經有個同事離婚的時候她還嘲笑過，說同事太軟弱、太無能，白白的給個臭老男人算計欺負了。換了她天使，不扒掉男人一層皮，才不會罷休呢！

可是，天使沒有料到，自己算得是精刮，胡喬治更比她以為的手段高明厲害得多了。即便再多兩個天使綁在一起，只怕也不是胡喬治的對手。天使眼看著自己非但佔不到任何便宜，倒反有可能失去更多，心裡就七上八下起來，期盼艾米介紹的律師能夠幫自己爭取到更多。律師確實很不錯，但是無奈天使這一邊實在沒有多少優勢，離婚得不到太多。更何況，當初結婚的時候，天使跟胡喬治是簽了婚前協議書的。（二六）