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天使的笑與淚（二五）

常湘雲
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雖然女兒讀的大學連三流都不是，到底是念了個本科的學位。如今女兒出落得亭亭玉立，又懂事體貼，叫天使怎麼能夠不在安慰之餘，又生出來多少自責和心疼呢？可是，既然女兒明確表示不需要天使的錢，她也就不再想賣房子了。

還有一層，未來是否真的就一直留在美國、留在舊金山，天使也並不確定。畢竟，在中國她也還留著一條後路，社保也年年都繳著，也每個月領著社保金，就防著一個萬一。是啊，自小天使就知道，這世界上總是不怕萬一，就怕一萬的，不想還真的給自己遇見了這個「一萬」了。真真是一波未平，一波又起，胡喬治竟然會提出來離婚。

天使簡直氣瘋了！鬧了幾次，卻都給胡喬治輕易就化解了，還丟下一句非常絕情的話：「阿歡，我們好合好散！妳要是鬧得過了，就不要怪我不客氣！趕快找房子搬走，我這裡你是斷不能再住下去了！」

天使彷彿被孫悟空施了定身法似地僵住了，呆著一張臉孔盯住胡喬治，卻只看到一雙冷冰冰的眼睛。胡喬治的家確實是住不得了，美國的法律，夫妻一方提出離婚，雙方就必須分居，不能再住在一起。天使咬咬牙：「你容我幾天，找到房子，我立刻就搬出去！」胡喬治點點頭，轉身走開了。

天使跌坐在沙發上，扶著額角，腦子裡一團亂麻，卻又不能不想。是啊，火燒眉毛且顧眼下，她要趕快找到房子安頓下來。

天使平常朋友是不少，關鍵時候卻沒有幾個願意伸出援手的。況且，更多的朋友都是胡喬治那邊的，天使指望不上。好在還有艾米。（二五）

舊金山

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