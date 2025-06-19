我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「全球百萬美元富豪」美2380萬人居首

矛與盾之爭：美軍鑽地彈如何穿透伊朗深埋地底的核設施？

棕櫚樹下的丁香（全文完）

潘莉
聽新聞
test
0:00 /0:00

「咱就是你媳婦了。」

「咱是你的老頭子。」

「老頭子！」

「嗯哪。」

酒足飯飽，老王紅光滿面，喜孜孜坐在沙發上休息，聽著丁香在廚房洗碗，覺得這樣的日子也不錯。老來又得子，還有嬌妻相伴，自己是有福之人。

丁香俐落地將多餘的水餃、剩菜放進冰箱，或冷凍、或冷藏。桌子擦乾淨，碗筷洗好，解下圍裙，邊用潤膚霜護手，邊環視房間，她是女主人了。她坐到老王腿上，用她漂亮柔軟的手撫摸他的脖子、撫摸他的頭，伏在他肩頭。他的下部騷動。

「老頭子，」丁香呼出的熱氣搔癢他的耳朵，「我想把女兒接過來。她九歲，很乖，也吃不到多少，就是多添一雙筷子。」熱氣轉成寒風吹來。

他的下部蔫了下去。

昨天他還是自由自在的單身漢，「一人吃飽全家不餓」，今天他突然要多負擔三個人。等腹中的胎兒上大學，他快八十歲了，看來他這一輩子都要當牛做馬了。也許是丁香坐到他大腿上的一根筋，他的腿不停抖動起來，他感到懷裡這個背如門板大塊頭女人的沉重。

丁香想起來洛杉磯的第一天，小明把她丟在路邊，開車揚長而去。她心裡無數次責怪小明冷酷，但此刻她由衷感激小明，是他把她帶到老王家。她決定明天打電話給小明，謝謝他，同時把她結婚、辦綠卡的消息傳給他，也是傳給國內大院裡的鄰居們，傳給不成器的前夫。

透過沙發後面的窗戶，她抬眼望向聳立空中的棕櫚樹。樹旁一彎月亮對她露出大微笑，她也笑起來。輕柔的笑聲，從她的胸腔，滑出喉嚨、掃過雙唇，擴散在屋裡。（全文完）

綠卡 洛杉磯

上一則

「蟲摳了」

下一則

可惜木棉花

延伸閱讀

5度傳熱戀李周妍 G-Dragon打破沉默：不是事實

5度傳熱戀李周妍 G-Dragon打破沉默：不是事實
回鄉記（一○）

回鄉記（一○）
鹿晗追星山下智久 合照消瘦模樣令粉絲想起「她」

鹿晗追星山下智久 合照消瘦模樣令粉絲想起「她」
張凌赫被拷問吻戲感覺？ 「親嘴天才」妙回：先愛上對方

張凌赫被拷問吻戲感覺？ 「親嘴天才」妙回：先愛上對方

熱門新聞

詩人鄭愁予。（記者林澔一／攝影）

「我達達的馬蹄」成絕響…詩人鄭愁予傳辭世 享耆壽91歲

2025-06-15 06:52
圖／123RF

訴訟他人為生的梅妮

2025-06-16 02:00
圖／123RF

訴訟他人為生的梅妮

2025-06-17 02:03

美味的小籠包

2025-06-14 02:00
中興新村光明三路樹上的石斛蘭盛放，粉花如飛瀑般沖瀉而下。（本報系資料照片）

早熟與零落

2025-06-13 02:00

蠶豆狂想曲

2025-06-13 02:00

超人氣

更多 >
玄彬婚後3年 孫藝真又有「新生命」

玄彬婚後3年 孫藝真又有「新生命」
華爾街日報：美國規模最大企業紛紛裁員

華爾街日報：美國規模最大企業紛紛裁員
川普稅改法案 選這2類退休帳戶可受惠

川普稅改法案 選這2類退休帳戶可受惠
華男街頭狂喊「救命、ICE」被五花大綁暴力押走

華男街頭狂喊「救命、ICE」被五花大綁暴力押走
遲未拍板聯手以色列攻擊伊朗 川普有一最大疑慮

遲未拍板聯手以色列攻擊伊朗 川普有一最大疑慮