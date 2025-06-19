棕櫚樹下的丁香（全文完）

「咱就是你媳婦了。」

「咱是你的老頭子。」

「老頭子！」

「嗯哪。」

酒足飯飽，老王紅光滿面，喜孜孜坐在沙發上休息，聽著丁香在廚房洗碗，覺得這樣的日子也不錯。老來又得子，還有嬌妻相伴，自己是有福之人。

丁香俐落地將多餘的水餃、剩菜放進冰箱，或冷凍、或冷藏。桌子擦乾淨，碗筷洗好，解下圍裙，邊用潤膚霜護手，邊環視房間，她是女主人了。她坐到老王腿上，用她漂亮柔軟的手撫摸他的脖子、撫摸他的頭，伏在他肩頭。他的下部騷動。

「老頭子，」丁香呼出的熱氣搔癢他的耳朵，「我想把女兒接過來。她九歲，很乖，也吃不到多少，就是多添一雙筷子。」熱氣轉成寒風吹來。

他的下部蔫了下去。

昨天他還是自由自在的單身漢，「一人吃飽全家不餓」，今天他突然要多負擔三個人。等腹中的胎兒上大學，他快八十歲了，看來他這一輩子都要當牛做馬了。也許是丁香坐到他大腿上的一根筋，他的腿不停抖動起來，他感到懷裡這個背如門板大塊頭女人的沉重。

丁香想起來洛杉磯 的第一天，小明把她丟在路邊，開車揚長而去。她心裡無數次責怪小明冷酷，但此刻她由衷感激小明，是他把她帶到老王家。她決定明天打電話給小明，謝謝他，同時把她結婚、辦綠卡 的消息傳給他，也是傳給國內大院裡的鄰居們，傳給不成器的前夫。

透過沙發後面的窗戶，她抬眼望向聳立空中的棕櫚樹。樹旁一彎月亮對她露出大微笑，她也笑起來。輕柔的笑聲，從她的胸腔，滑出喉嚨、掃過雙唇，擴散在屋裡。（全文完）