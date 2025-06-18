我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

AI裁員潮來了？亞馬遜CEO警告未來數年人力將減少

川普頻放狠話 專家警告：別反逼得伊朗先動手

天使的笑與淚（二三）

常湘雲

天使卻是移動的，而且還更精準靈活，能夠走到哪裡就監視到哪裡。學校裡那些個人精再怎麼人精，總精不過天使和艾米兩個人，四隻眼睛、兩雙耳朵去！

天使在學校裡是春風得意馬蹄疾，做得風生水起的，除了艾米，其他人跟前，她多少有些趾高氣揚，甚至有時候會給人指指點點地指派工作，愈發引起來人的側目了。但是天使也無所謂，只要有艾米罩著她，她就什麼都不在乎。天使有一種預感，自己長袖善舞的時刻就要到了──艾米偶然會透露一點內幕給她，自然大多是對她有利的消息。只是，艾米告訴天使，她需要有耐心，凡事不能操之過急。

天使點點頭，看著艾米：「艾米老師，我聽您的！」艾米擺擺手：「先做好你應該做的就好了！千萬小心不要出差錯！」天使點點頭，眼睛裡盛滿了感激。

就在天使意氣風發的時候，不料後院卻起了火──胡喬治沒有通知天使，直接跑去法院，遞了離婚訴狀，原因很簡單：感情破裂。天使接到法院傳票的時候眼前一黑，立刻篩篩子似地顫抖起來，連手裡握著輕飄飄沒有重量的信，都差一點握不住。顫巍巍地拿起手機，給胡喬治打過電話去：「華哥，你是要同我離婚嗎？」胡喬治的聲音冷得像冰一樣：「是的！」

天使益發顫抖起來，一句簡單的「為什麼」竟然都說得好費力氣。胡喬治冷哼了一聲：「你不清楚嗎？」天使愣住了，她當然清楚！她只是不相信，胡喬治真的會下了決心跟自己離婚。她一直都覺得胡喬治娶到自己，是多幸運的事情。（二三）

傳票

上一則

訴訟他人為生的梅妮

下一則

毛茸茸的不速之客

延伸閱讀

天使的笑與淚（一四）

天使的笑與淚（一四）
天使的笑與淚（一三）

天使的笑與淚（一三）
天使的笑與淚（一二）

天使的笑與淚（一二）
天使的笑與淚（一一）

天使的笑與淚（一一）

熱門新聞

詩人鄭愁予。（記者林澔一／攝影）

「我達達的馬蹄」成絕響…詩人鄭愁予傳辭世 享耆壽91歲

2025-06-15 06:52
圖／123RF

訴訟他人為生的梅妮

2025-06-16 02:00
圖／123RF

訴訟他人為生的梅妮

2025-06-17 02:03

美味的小籠包

2025-06-14 02:00
中興新村光明三路樹上的石斛蘭盛放，粉花如飛瀑般沖瀉而下。（本報系資料照片）

早熟與零落

2025-06-13 02:00

蠶豆狂想曲

2025-06-13 02:00

超人氣

更多 >
市主計長蘭德護送移民時遭ICE拘捕 聯邦指控妨礙執法

市主計長蘭德護送移民時遭ICE拘捕 聯邦指控妨礙執法
好市多黑鑽卡會員 6月30日起享這項「特權」

好市多黑鑽卡會員 6月30日起享這項「特權」
喜萊莉「第2個女兒」嫁入索羅斯家 自由派豪門聯姻

喜萊莉「第2個女兒」嫁入索羅斯家 自由派豪門聯姻
國土安全部官員下令恢復農場、旅館及餐廳的無證移民掃蕩

國土安全部官員下令恢復農場、旅館及餐廳的無證移民掃蕩
每天吃2盎司這種健康零食 預防1/3美國人害怕的疾病

每天吃2盎司這種健康零食 預防1/3美國人害怕的疾病