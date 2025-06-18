天使的笑與淚（二三）

天使卻是移動的，而且還更精準靈活，能夠走到哪裡就監視到哪裡。學校裡那些個人精再怎麼人精，總精不過天使和艾米兩個人，四隻眼睛、兩雙耳朵去！

天使在學校裡是春風得意馬蹄疾，做得風生水起的，除了艾米，其他人跟前，她多少有些趾高氣揚，甚至有時候會給人指指點點地指派工作，愈發引起來人的側目了。但是天使也無所謂，只要有艾米罩著她，她就什麼都不在乎。天使有一種預感，自己長袖善舞的時刻就要到了──艾米偶然會透露一點內幕給她，自然大多是對她有利的消息。只是，艾米告訴天使，她需要有耐心，凡事不能操之過急。

天使點點頭，看著艾米：「艾米老師，我聽您的！」艾米擺擺手：「先做好你應該做的就好了！千萬小心不要出差錯！」天使點點頭，眼睛裡盛滿了感激。

就在天使意氣風發的時候，不料後院卻起了火──胡喬治沒有通知天使，直接跑去法院，遞了離婚訴狀，原因很簡單：感情破裂。天使接到法院傳票 的時候眼前一黑，立刻篩篩子似地顫抖起來，連手裡握著輕飄飄沒有重量的信，都差一點握不住。顫巍巍地拿起手機，給胡喬治打過電話去：「華哥，你是要同我離婚嗎？」胡喬治的聲音冷得像冰一樣：「是的！」

天使益發顫抖起來，一句簡單的「為什麼」竟然都說得好費力氣。胡喬治冷哼了一聲：「你不清楚嗎？」天使愣住了，她當然清楚！她只是不相信，胡喬治真的會下了決心跟自己離婚。她一直都覺得胡喬治娶到自己，是多幸運的事情。（二三）