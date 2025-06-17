天使的笑與淚（二二）

母親點點頭：「你到底要小心節省些，以後嬌嬌還有要你用錢的地方呢！」天使也點點頭：「媽媽，我知道的。我有存錢的，每個月的薪水我都會存一部分。靠哪個都靠不住的，這個我知！」

母親嘆口氣，擺擺手：「你知道就好！你自己也要當心身子，也不年輕了，不要太勞累了！」聽見母親這樣叮囑，天使心裡有些五味雜陳的，臉上卻笑著：「媽媽，我知！你放心，我會關照自己的！」母親再嘆口氣，一次電話，不知道嘆了多少口氣了。天使心裡也只覺難受，掛了電話，心裡盤算起來。

是啊，假若不是母親提起來，天使還真的不清楚自己到底給艾米送了多少禮。一算嚇了一跳，竟這樣的多！天使心口隱隱有些發緊，可是，旋即又咬了牙──就當是花錢買個安穩吧！只要艾米在，自己在學校就會是穩定的，雖說艾米是那種講話很刻薄的人。

想到艾米的挑剔嚴格，天使又使勁攢了攢眉，想著饒是自己送了那樣多禮物給艾米，照樣很多時候艾米在同事跟前，會給自己不留情面，話總是說得不那麼客氣。但是呢，再細忖忖，天使心裡又覺得，艾米所以當著眾人的面挑了自己的不是，也不過是做個樣子，給其他老師們看著罷了。學校裡攏共就那麼幾個人，又個個都人精似的，誰不清楚天使是艾米格外照拂的對象啊。

天使也認為自己是艾米的人，自然就是艾米的得力助手，就好像艾米教室裡的那個攝像頭，天使是艾米在學校裡的另一只攝像頭。只是，那個牆邊架子上擺著的是固定的、不能夠動的。（二二）