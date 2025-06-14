天使的笑與淚（一九）

艾米對老師們呢，也不過做到一個普通主管應該做的罷了。

天使不一樣，天使清楚知道自己能做老師，是得到了艾米的偏心。畢竟自己一句英文都不懂，縱然念過幾年書，卻也都是混過來的，甚至連漢語拼音都不怎麼懂得。，做老師教小孩子中文，那是說給誰都會讓人覺得是天方夜譚的事情。

旁人不說，母親聽見天使要做老師，就先笑了起來：「哎呀呀，女呀，你要做老師了呀！真真是老天爺對眼盲咗喇！」

母親這樣說，讓天使不高興了：「媽媽呀，怎麼講話呢！我怎麼就不能做老師？你知道嗎？我們艾米老師就很認可我呢！說我一定可以的！」

母親依舊笑著：「這個艾米老師是什麼樣的人？這樣認定你？你是不是給她送了禮物了呀？」

天使使勁點了點頭說：「還是媽媽了解我！可不是，我給艾米老師送了多少禮物啊！」說著就扳著手指頭，說給母親聽：「請她食飯就不講了，多少次了，舊金山 周圍好的中餐飯店吃了個遍，媽媽你要知呀，灣區 的消費好高的，粵菜更是貴！不過還好，艾米老師對粵菜沒有那麼大的興趣，可能因為她是台灣人吧？」

母親聽見艾米是台灣人，好奇心被釣了起來：「女呀，台灣人喜歡食什麼呢？這個艾米老師這樣喜歡食飯店喔？她平日在家都不煮飯的嗎？」

母親的第一個問題讓天使愣住了，她從來沒有想過這個。每次請客，艾米都表示沒有什麼特別的挑剔，只要不是辣的，不是香菜、韭菜就都可以接受。至於艾米老師為什麼喜歡下館子，天使卻非常清楚。（一九）