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陪病進行式（六）

李東文
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阿伯和阿公一樣，很高、很瘦，眼睛很大，眼袋也很大，一看就知是被歲月掏空了身體的人。阿伯也是需要被照顧的老人了，如果他是窮人，請不起護工，他得像我這樣，二十四小時在醫院守著他的老父親。一位白髮老人在醫院照顧另一位白髮老人，是什麼樣的一種情形？

門外又進來了一家三口。聽他們講話，這後面來的三個，是阿公在國內的侄孫一家，那個八、九歲的學童，是他的重侄孫。四代同堂了，老阿公是有福氣的人，怪不得要做手術，他應該過更有品質的幸福晚年。

阿伯的兩個孫子，即阿公的兩個重孫在美國讀書，沒有跟著回來。阿伯拿相冊來給親人們看，大家稀里嘩啦地評頭論足，讚美之聲不絕於耳。阿公冷不丁搶過相冊，指著上面的姑娘問：這是誰家的美女？看著面熟。他不認得自己的親孫女了。

阿伯拍拍他的手說：阿爸你看蘋果都變色了，快吃了吧。阿公用牙籤插著切成小塊的蘋果往嘴裡送。他的牙早就掉光了，這會沒戴假牙，蘋果塊在嘴裡磨來磨去就是磨不爛。

阿公突然說：明天是周末，小寶媽媽做大餐，你們有空就過來坐坐……

阿公吃完蘋果，扯著自己的條紋病號服研究了老半天，對兒子說：小寶，我怎麼穿這麼奇怪的衣服？我都餓了，你阿媽怎麼還不送飯來？阿伯拍拍父親的手背說：阿爸，你想吃什麼，我給你買。阿公說：我不要吃外面的東西，我想吃你阿媽煲的龍骨劍花湯。我好久沒喝了，你媽現在都不做給我喝，我是怕做了手術醒不過來，以後就沒有機會喝了。

阿爸你別說傻話，阿媽不在很久了。（六）

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