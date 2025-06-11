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天使的笑與淚（一六）

常湘雲

「因為白天你沒有辦法在家照顧仔仔了，但是晚飯你是一定要做的，這一餐斷不能少。周末可以休息一天，星期天是家裡傳統的聚會，你來了這麼久也知道的，所以，星期天你可以休息。」

天使的臉色也很難看，但是她不能反對，因為反對很可能惹得胡喬治更惱了，自己就有可能不能出去工作了。雖然心裡一萬個不情願，她還是點點頭：「我知道了。」胡喬治眼睛看到別處去了，好像天使的臉對他來說，是不想看見的髒東西一樣，嘴巴卻沒有停下來：「還有，每個月我依舊會給你家用，你還是需要採買。另外就是你的報稅，不能跟我一起，你要自己單獨報稅。至於報稅找什麼人幫你，由你自己決定，我不會過問。好了，先就這樣吧，以後還有什麼，我想起來再跟你講。」

天使越聽越覺得周身發冷，不自主地身子就有些發抖，可是胡喬治卻好像沒有看見似的，話說完也不看天使，轉身走開了。

天使分明是坐在沙發上，卻只覺得身子發軟坐不住，渾身亂顫，忙拿起手機抵住了下頜，下頜抖得彷彿要掉落下來。心裡恨到頂峰，詛咒不停：「好狠狼！孤寒鬼！食塞米！」說髒話罵人，天使素來是一把好手，當初在國內的時候，哪天不講幾句髒話、粗話呢？也是，天使從十七八歲起就開始闖江湖了，什麼樣的人沒見過？什麼樣的話沒聽過？一個女人假若不潑辣一點，不知道要吃多少虧！當然，見人使舵也是那時候練就出來的能力。（一六）

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