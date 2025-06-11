她不由自主地站起身來，走近窗前，看到對面大窗內並非燈火輝煌，但看得到稀疏的人影以及桌上電腦屏幕閃爍著一些光亮。這就是那個舉世無雙的雜誌，就是那個不發一言，將她的稿子寄還的雜誌。感覺到托尼來到了身邊，蘭妮幽幽地說：「我仍然懷抱著希望，有一天，我的文字能夠刊登在這個雜誌上。」托尼馬上熱情回應：「一定會的。我拭目以待。」

菜很好吃。他們還是喝礦泉水，聊了些家常。托尼知道蘭妮來自奧克拉荷馬，便問：那裡有什麼？蘭妮笑答：「飛沙走石和傾盆大雨，以及非常善良、樸實的人群。」以及，她在那裡已經沒有親人了：「我在任何地方都已經沒有親人了。」蘭妮的語聲淒楚。

「你在家鄉的時候，工作嗎？」托尼小聲問。蘭妮坦然回答：「我在中學教英文。業餘時間寫小說，投稿給地方報紙。」托尼則坦承相告，他是職業室內設計師，在拿坡里和歐美各地都有族人。蘭妮微笑，難怪他能夠這樣快就夥同達尼契洛把自己的住所裝扮得美輪美奐。

上甜點的時候，達尼契洛來了，穿上了西裝外套，格外英俊。他一到，就連連道歉：「一批貨送第五大道，四千平方英尺的居室面積，差一點把小店搬空。謝謝托尼的設計，謝謝蘭妮小姐帶來的好運氣。」他的快樂寫在臉上。侍應生馬上送上達尼契洛的餐點，蘭妮想，他絕對是這家店的常客。

「好運氣」三個字讓蘭妮的心裡一動，趁著達尼契洛大快朵頤的當口，她悄聲問托尼：「早上，在那個奇妙的廳堂裡，你有沒有看到空中那一片樹葉？閃動著微微的金色？」（七）