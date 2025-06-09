她看到了搬進客房的那張書桌，檯面上是留聲機，檯面下的小櫃子裡是黑膠唱片，在居室裡悠揚迴盪的樂聲便是來自這裡，心中溫暖。走進自己的臥室，繡花床罩上面，竟然有一件白色的絲質睡袍！蘭妮被深深地觸動了，三十歲的她，心中湧起一種陌生的被寵愛的感覺。她穩住自己，對兩位男士說：「完美至極。」率先回到客廳。

「請問，我應當付您多少錢？」她問。

達尼契洛好整以暇，從襯衫口袋裡抽出一張長長的帳單。有零有整的總額下面畫了一條線。蘭妮心中打著算盤，加了一些上去，湊成一個整數，走向電話機。達尼契洛馬上拿出自己的手機，遞給蘭妮。

蘭妮撥響了約翰先生的電話：「晚安，我是蘭妮……噢，不是投資，我需要付錢給達尼契洛家居精品店，總數是……」然後，她把手機交還給達尼契洛。只見達尼契洛輕輕按鍵，然後將手機托在掌心，三個人都聽到約翰在電話裡告訴達尼契洛，這筆錢已經進入精品店的帳戶。

「感謝您，蘭妮小姐，這樣地照顧小店。」達尼契洛誠懇道謝，遞上名片：「有任何需要，請隨時知會。」快步離開了。

剛才的一幕讓蘭妮大開眼界，如此一大筆錢的交易就在手機上完成了。她呆立著，好不容易回過神來，看到寫字檯上的書和打字機已經不見蹤影，一台筆記電腦端端正正放在無影燈下的檯面上。

「親愛的蘭妮。現在已經是電腦時代，也許這架小機器可以幫到你……」（五）