天使的笑與淚（一一）

天使想，「解鈴還需繫鈴人」，既然當初譚先生能夠給自己介紹胡喬治認識結婚，也就一定能夠再幫助自己離開胡喬治。當然，這事情急不得，要一步一步慢慢來。

打定了主意，天使立刻撥通了譚先生的電話：「譚哥，忙的吧？好久沒有聯絡了，你還好嗎？哈哈哈……嘶嘶嘶……」天使固有的笑聲讓電話那端的譚先生頗安靜了一陣子，方才開了口：「阿歡？是你嗎？」

天使笑著：「可不是我嘛！譚哥，你不會都忘記了我這個妹妹了吧？」嬌滴滴的聲口，彷彿一個霎眼睛的小姑娘附體了似的。譚先生的聲音也不年輕了，但是也還沒有胡喬治那麼樣的粗礪蒼老：「怎麼會？是你現在過得好了，把我給忘記了！」

天使忙擺擺手：「譚哥啊，話不可以亂講的！我阿歡可是最念舊的人呢！這一點，人人都知道的呀！」譚先生笑了，呵呵的：「阿歡真是個好女人！喬治對你也好，我聽見說你現在他公司裡做事情？」

天使點點頭：「是呀，清潔工作，每天只三個鐘，卻累！」譚先生「喔」了一聲，就沒有了動靜，天使還以為他掛了電話，耳邊倒又響起來講話聲：「阿歡啊，喬治人很好的，就是在銀錢呢上有一點小心，也是當年苦過來的，你也不要跟他計較。」

聽見譚先生這樣說，天使攢了眉：「譚哥，這個我知！我不會同他計較的。可是，想來你也知道，仔仔當真是一個累人的孩子。我現在不管走到哪裡，華哥都要求我一定要帶著仔仔。可是你想，仔仔也不是小貝貝了，那麼大隻，我覺得好累的！譚哥，我也是沒有辦法，才開口求你的。拜託你幫我留心、留心，看有沒有其他好一點的事情可以做的，好不好？」（一一）