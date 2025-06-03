蘇蘭看著田元的側臉，跟鍾力尤其相像，鼻樑上聳起的駝峰，若隱若現的梨渦。她不由得說道：「你跟你哥真滿像的。」

「長相是有點像，但性格其實很不同的。」田元抿了下嘴說：「他做事畏頭縮尾，我不一樣，勇往直前。」

「哦。」蘇蘭應了一聲說道：「你還年輕。」

「我哥青年時也不勇敢。」田元喝了口咖啡又說：「不過我哥是好人，這點我們相像。」

蘇蘭不由得笑了起來。田元看著蘇蘭說：「蘭姊看上去也年輕。」

蘇蘭臉上的笑意更濃了：「我比你哥還要大一歲，比你可是大七歲。」

「可你看上去就是三十多歲的樣子，而且氣質特別好，優雅又親切，端莊又charming，讓人一見難忘。」田元的眼睛炯炯發光。

「小甜甜真是名不虛傳，嘴太甜了，吃不消了。」蘇蘭低頭抿了口咖啡，卻掩不住嘴角上揚的弧度。

「我是認真的。」田元的聲音低了幾分，目光變得沉靜而專注，彷彿咖啡館的喧囂都已退去，全世界只剩下蘇蘭一個人。

蘇蘭看見田元眼睛裡的熾熱，她不由得一陣心跳加速。她連忙岔開話題：「那個，你說找我有事，什麼事啊？」

田元伸手覆住她的手背：「蘭姊，我就是想當面告訴你，我喜歡你。」

「別鬧……」蘇蘭抽回手，咖啡杯被碰得叮噹作響：「我比你大七歲呢。」她的耳尖瞬間燒得通紅。

「年齡有那麼重要嗎？愛是一種感覺，內心的感覺，外在的因素都不重要。」田元的眼睛望進蘇蘭的眸子，熱烈又堅定。

「年齡當然重要。你哥比我小一歲，我當時都沒有考慮。」蘇蘭掙扎著說。（五）