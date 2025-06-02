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川普基本盤拉警報？沒讀大學白人選民每屆大選少2%

「央行界教父」費雪辭世 柏南克、德拉基都是他的學生

回鄉記（一○）

陸蔚青
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貴賓室裡擺著舒適的沙發，苗條漂亮的女士奉上香茶，安靜喝了一口，溫潤可口，是上好的香片，身心感到舒適放鬆。喝到半杯時，精力已經恢復，兩隻眼睛也開始仔細觀察周圍環境，見不大的室內還坐著幾個人，看樣子與自己身分相仿，uncle也坐在其中。uncle穿一件白上衣，戴白色的遮陽帽、一副眼鏡，看起來溫文爾雅，知識分子氣質十足。

最前面的長桌上擺著幾個玉鐲，安靜因為決心不買任何物品，特地擇了一個靠後的位置，以便將自己與顧客分開，產生心理距離。

一會兒門開了，一個年輕人走進來，西服革履，頭髮卻有些蓬鬆，是個英俊青年，白襯衫，領口開著兩個釦子，看著有些放蕩不羈，胸口掛著一個玉觀音。服務員介紹說：這是店主的大公子，來給大家介紹玉的知識。

大公子笑一笑說：大家有緣，我本來剛從美國留學回來，不到店裡來的，今天是第一天。因為我老爸嫌我不務正業，強迫我來上班。我雖然不喜歡工作，卻喜歡玉，因為我們家是玉的世家。我從小就是在玉器中長大的，比如這個玉石分A貨、B貨、C貨，A貨是純天然、C貨是假貨，這大家都知道。B貨是玉石粉做成，不是真正的天然玉塊，也不是化學製成的，真假參半的。

那麼如何分清ABC呢？也很簡單，第一是火烤。他拿起桌上的玉鐲，用一個打火機烤了一會兒，在玉鐲上燎出一道煙痕。大公子用一隻手唰地甩開一個雪白手帕，然後用雪白手帕一擦，一個手鐲被烤焦了，另一個卻露出玉的光亮。大公子一甩手，把手帕扔到一邊。（一○）

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