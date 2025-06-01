傑夫，你在哪裡？（全文完）

在忙碌中，我的焦慮、思念、易怒，彷彿吃了一帖鎮靜劑，顯得安寧而充滿嚮往和期待。

一切都安頓好後，我還是念茲在茲地給傑夫撥了電話。拿起手機的當兒，我的心「咚咚」地跳著。畢竟過去了半個多月，那感覺好像又回到了與傑夫在極光號列車上相遇的場景，那場景讓我會心一笑。然而令我吃驚和意外的是，傑夫的手機仍然是關機的。我心裡納悶，他怎麼啦？

我一次次撥他的手機電話，彷彿不相信這一事實。但手機裡面的英文播音員，明確告訴我：「手機關機了。」接下來的日子，我固執地每天撥打傑夫的手機。因為手機裡有傑夫的音容笑貌，一切並不那麼虛幻。

某個深夜，手機鈴在我耳邊忽然響起來，我從睡夢中聽見傑夫的聲音，他衝我喊：「凱麗、凱麗……」然後騰雲駕霧地飛了起來，飛到我的頭頂，可我就是抓不住他。

我一著急，「嗚嗚」地哭泣了起來，氾濫成災的淚水打濕了我的衣服和被子。我的室友以為我腦子出了問題，某一根神經短路了。她一把拉起我說：「你醒醒。」

不知過了多少時間，我彷彿被一隻手掌擊中。朦朧中，我看見一個瘦骨伶仃的男人，晃動著一頭銀光閃閃的長髮，在幽暗的月光下發出一道冰雪般的冷光，我發現他就是傑夫。後來，我徹底甦醒了，艱難地從喉嚨裡吐出幾個字：「傑夫，你在哪裡？」

如今，那麼多年過去了，我依然會撥打傑夫的手機。儘管是關機的，但它已成為我生命中的一部分。無論他在哪裡已不再重要，重要的是，我相信所有的牆壁都是路，生死都在路上。（全文完）