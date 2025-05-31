天使沒有想到胡喬治如此爽快，臉上立刻笑開了，久違了的月牙掛在了臉上：「好呀、好呀，你訂好時間，我一定準時到！」胡喬治點點頭，沒有說什麼。

胡喬治當然不會說什麼，因為他沒有什麼要說的，這是天使到了胡喬治的印刷公司之後，才明白過來的。天使到達印刷公司的時候是滿心歡喜，可是胡喬治看見她，卻顯得有些冷淡，只點點頭，就招呼過來一個看著比天使沒有年輕幾歲的女人：「這是戴安娜，是我們的副經理，也是公司的人力主管，她會交代你要做的事情。我還有事要忙，先不陪你了。戴安娜，你先帶阿歡熟悉一下環境。」最後一句話是看著戴安娜說的。

戴安娜點點頭，一張上寬下窄的瘦骨臉上兩道小山眉，一雙吊梢三角丹鳳眼睛，鼻梁有一點塌，卻架了一副眼鏡，也不知道是近視眼鏡，還是老花眼鏡，塗了嫣紅的口紅，益發得朱口細牙起來。

看著天使，戴安娜笑了一下，卻有一點不自然，彷彿不大情願卻又不得不敷衍。天使也忙回了一個要笑不笑的笑。戴安娜開口了，是那種聽進耳朵裡極沉穩的聲音：「阿歡？或者胡太太？」

胡喬治已經走到幾步開外了，聽見戴安娜這樣問，停下腳步回過頭來說道：「就叫她阿歡吧，不必胡太太，倒顯得太特殊了！」

天使臉上呆了一下，戴安娜臉上的笑意卻加深了：「好，阿歡，那我就這樣稱呼你了。」天使點點頭：「沒關係，反正阿歡也是我的名字。」戴安娜益發笑得歡了，卻又顯得意味深長的：「那你跟我來吧，阿歡！」最後「阿歡」兩個字說得很用力，但是卻不容天使說話，就已經邁開腳步往前走去。（五）