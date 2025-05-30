傑夫，你在哪裡？（一○）

我說：「我太累了，只想回賓館休息。」他二話沒說，就把我送回了賓館。然後告訴我，他還要再去冰川 滑雪，直到看見極光後回柏克萊 。

我知道美國年輕人大多喜愛運動，也有冒險精神。我勸阻不了傑夫，就提醒他注意安全，危險的地方別去。他笑話我太膽小又太文弱了，告訴我要運動、要勇敢。我想想自己確實手無縛雞之力，自卑感油然而生。

傑夫離開我前，從口袋裡摸出手機，發給我十幾張圖片。有我們的合影，也有我們各自的照片。我尤其喜歡他抓拍到我雙手撐開，宛如飛鳥在雪地上旋轉的那張。沒想到他的攝影技術這麼好，每一張都有不同的藝術角度，令我喜歡。

我告訴他，我會把這些照片印出來，做一本相冊保存起來。他笑笑說：「到時別把我丟掉就好了。」

他說完，擁吻了我，然後從口袋裡摸出一個東西道：「這個貓熊鑰匙扣送給你。」我有些驚訝，瞪大眼睛說：「你就送我這樣的禮物？太吝嗇了吧！」他說：「禮輕情意重，這是中國成語呢！」

我說：「你油嘴滑舌的，別老拿中國成語來顯擺自己。」

他衝我詭異一笑，走了。

黃昏時分，我到街頭找了家韓國餐館，吃了一盤鐵板牛肉、一碗米線。店堂裡人很多，等了二十多分鐘，我已餓得飢腸轆轆。於是我近似狼吞虎嚥的吃相，很快掃蕩一空。

抹一下嘴，走出韓國餐館後，我在行人道上意外遇到了劉皓。想起婉拒了他邀請我吃晚餐的事，未免有些尷尬。

「嗨，我們又遇上了。」劉皓微笑著說。

「是噢，真巧」

「明天我回休士頓 ，有空來玩。」

「我是一早的航班，正趕著回去整理行李。」

「好吧，後會有期。」（一○）