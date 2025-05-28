圖／趙梅英

天使看著那個年輕人，關切的聲口問道：「仔仔啊，你真的要吃蛋糕麼？」叫仔仔的年輕人使勁點點頭，非常孩子氣：「安緹，我要吃。蛋刀看著好好吃！」天使臉上露出些不快，但是立刻又笑起來，柔聲道：「好、好，安緹現在就給仔仔切蛋刀吃！」嘴巴裡學著年輕人的口齒不清，臉上也笑著，可是說出的話卻有一點咬牙切齒。

是呀，天使如何不恨呢！要不是這個弱智，自己怎麼會遭這樣多的罪！雖說胡喬治選擇自己的主要原因，就是因為這個智障，卻是他自己忙，沒有時間但是又需要有人照顧兒子罷了。可是，照顧這樣一個智力只有四、五歲的大胖兒子，實在是一樁苦差事。即便胡喬治的前妻，孩子的親娘，都不堪照料的重負，咬牙堅持了十幾年，終於還是放棄了，斷然地跟胡喬治離了婚，把兒子留給胡喬治，自己走了。當然，走的時候不忘帶走自己多年婚姻應得的一部分，讓胡喬治很是心疼惱火。

離婚後，胡喬治又要照顧自己印刷公司的生意，又要照顧這個智力低下的兒子，實在力不從心。雖說也找過baby-sitter，總是不合適，不是這樣不好，就是那樣不中意，試過了多少個都不滿意。於是動了到中國國內找一個老實可靠的人的心思，問了身邊的朋友，還真的有人熱心腸，拍了胸脯說有可靠的人，保管他滿意。就這樣，天使的個人信息好像工作簡歷似的，在胡喬治的床頭櫃上放了好幾天。

介紹人嘴巴裡的天使也實在了得──天使如何能幹、人如何熱心有責任，又性子好，見人總是笑臉相迎的。反正誇讚的話說了幾籮筐，讓本來心裡一直嘀咕不住的胡喬治終於下了決定，買了機票，坐了十幾個小時的飛機，特地飛到中國和天使見了面。

大半個月接觸下來，雖然胡喬治覺得介紹人說得有一點誇大，但天使的熱情爽朗以及能幹，還是讓胡喬治留下了很深的印象。他並沒有立刻下了決心，給天使一個肯定的答案，但是回到舊金山 之後，卻開始著手給天使辦理赴美的事情了。

當然，在美國打拼了幾十年的胡喬治，非常清楚迴避風險的必要。所以他到律師樓請了律師，為他和天使制訂了一份非常詳盡的婚前協議，帶著這一份婚前協議，再次飛到中國去見了天使。

天使再次看見胡喬治，自然歡欣不已。可是，當胡喬治拿出來那份婚前協議，她又非常吃驚，甚至是震驚無比──她之前從來都不知道，這世界上的男女結婚，竟然還有婚前協議這種東西。而且在她看來，這婚前協議簡直是世界上頂頂壞的東西！讓她之前所有精心設計的想頭都泡了湯！可是，對著結了婚就會拿到那張多少人夢寐以求的綠色卡片，她不能不咬著牙，在那分協議上簽下了自己的名字。

看見天使在婚前協議上簽了字，胡喬治笑得很是舒心，把天使的手握在手心，輕輕摩挲著說道：「阿歡，只要你盡心盡力照顧仔仔，我一定不會虧待你的！」

天使笑了，送給胡喬治一個半似嗔怪、半是撒嬌的眼風兒：「華哥，做什麼講這種話，我既然簽了字，就會知道自己的責任。我可是那種話講出就一定做數的人。倒是你，好像一直都對我不放心呢！」胡喬治當年偷渡 離開中國之前的名字叫胡建華。胡喬治「嘿嘿」笑了兩聲，乾巴巴的，再拍了拍天使的手，這一次卻稍稍加了些力氣，讓天使覺得手背生疼：「阿歡，我也是一言既出，駟馬難追的人，所以，相信我，我不會虧待你的！」

跟胡喬治簽了婚前協議之後沒過幾天，兩個人就到當地民政局領了結婚證。天使的母親又為他們舉辦了一個簡單的婚宴，算是給親朋好友知會一聲，天使有了一個好去處。之後胡喬治就匆忙趕回舊金山了──他雖然有一個合作了很多年的副經理，但負責掌管的都不過是小事情，大的事情他是一件都不會交給旁人的，哪怕那個人已經跟隨了他很多年。

胡喬治走了之後，天使也就開始了等待，等待拿到簽證 。母親卻顯得有一點心事重重的，看著天使，眼睛裡盛滿了憂慮：「女呀，你真的要去美國麼？我怎麼看著胡喬治對你不是頂真心呢？」

天使雖然心裡也有一點嘀嘀咕咕的，卻依舊搖搖頭：「媽媽，你可不要亂講話啊！華哥對我頂好的！你看，他還保證說，以後也要幫嬌嬌去美國呢！」

母親一臉的疑慮，也波浪鼓似地搖著頭：「女呀，美國真的就那麼好麼？在自己國家不好麼？要知，人離鄉賤，物離鄉貴！祖宗的老話都是有道理的。」（二）