她衝金髮女人微笑，但她卻不記得她了。

「花都準備好了，瞧，多漂亮的藍玫瑰。」金髮女人把一束裹在淺藍色透明紙裡的鮮花鄭重地遞給她。她小心翼翼地接過來，低頭下意識地聞了聞。

「放心吧，今天早晨花房剛送過來的，新鮮欲滴呢。」金髮女人說。

她點點頭。每次來紐約之前，她都跟「維納斯花店」預定玫瑰。十年前他們還沒有藍玫瑰，只有「藍月亮」，那是一種微微泛紫的藍紫玫瑰。到底還是基因工程厲害，如今什麼顏色的花都能打造出來。她夢想的藍玫瑰不再是求之不得的稀罕之物了。

她手捧著鮮活清新的玫瑰花束，緩步走向「倒影池」（Reflecting Pools）。有人叫它「反思池」，反思什麼呢？她想不清楚，也不願意去想。兩個巨大的深坑取代了兩座比肩而立的摩天大廈，人類不知道自己在玩什麼遊戲，而她只感到悲哀。兩個水池一南一北，清亮的水流沿著黑色大理石壁，靜靜地流入深深的池底。平靜的水面倒映著浩渺虛空的藍天，整個世界彷彿都沉浸在無言的沉思中。

她繞著南池子轉了兩圈，像是要尋找什麼，可又不知道自己想找什麼，她只是害怕走近它。今天是什麼特別的日子，「倒影池」周圍的人群絡繹不絕。她看見一對老夫婦互相攙扶著，在水池邊的大理石塊上尋找名字。他們眼睛花了，把臉貼近大理石，可依然看不清。他們是在尋找他們的兒子還是女兒？她在心裡揣摩，可她不敢上前詢問或幫助他們，她怕看到他們經年悲傷近乎麻木的臉。

終於她像是下定了決心，一步一步走到池子的西北角，在靠近西側的一片大理石前停下來。（一六）