他報名參加了社區志願者項目，經常在周末去公園撿垃圾、去老人院或者照顧流浪狗。他嘗試理解Jason的漫威電影，也依然送兒子去中文學校，但不再把「回國發展」放在嘴邊。他也開始和妻子一起規劃一些準備退休 的計畫。

在一次社區分享會上，有人問：「鄭先生，在美生活多年，您覺得最重要的是什麼？」

鄭景仁沉默片刻，沒有引用《道德經》，也沒談「愛國」。他微微笑了笑，帶著釋然和自嘲：「大概是……誠實吧。首先，得對自己誠實一點。別太擰巴。」

他身體裡那兩指向不同方向的心房，或許依然並存，但他不再強求做純粹的根或者血脈。他開始學著接納這個有點尷尬、有點擰巴，但更真實的自己──一個生活在新澤西，開著特斯拉 卻吐槽它不如比亞迪 ，一個習慣了吃土豆牛肉，卻也經常被一股濃烈的大蔥蘸醬味道猛擊中的，鄭景仁。

客廳牆上，「道德經」依然懸掛。只是在對面牆上，多了一幅莫內的荷花。鄭景仁偶爾看它，眼神裡多了幾分複雜。生活這場戲，誰不是一邊笨拙地演著，一邊偷偷看著，一邊在心裡，悄悄改著下一幕的台詞呢？

王寧梅在旁邊靜靜地看著，丈夫眉宇間那份長久的緊繃，似乎有了些微的鬆弛。她知道，或許這就是他們這一代移民的底色，是離散與扎根過程中無法迴避的潮汐。她端過一杯剛打好奶泡的拿鐵，輕輕放在鄭景仁手邊的桌上，咖啡的香氣瀰漫開來：「明天早上Jason的游泳課，九點半，你還記得吧？」（全文完）