我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

坎城影展／舒淇絕美低胸禮服登紅毯 新片掌聲7分鐘

南韓總統大選選情緊繃 支持率首呈現「個位數差距」

綠卡丹心（全文完）

木言若風
聽新聞
test
0:00 /0:00

他報名參加了社區志願者項目，經常在周末去公園撿垃圾、去老人院或者照顧流浪狗。他嘗試理解Jason的漫威電影，也依然送兒子去中文學校，但不再把「回國發展」放在嘴邊。他也開始和妻子一起規劃一些準備退休的計畫。

在一次社區分享會上，有人問：「鄭先生，在美生活多年，您覺得最重要的是什麼？」

鄭景仁沉默片刻，沒有引用《道德經》，也沒談「愛國」。他微微笑了笑，帶著釋然和自嘲：「大概是……誠實吧。首先，得對自己誠實一點。別太擰巴。」

他身體裡那兩指向不同方向的心房，或許依然並存，但他不再強求做純粹的根或者血脈。他開始學著接納這個有點尷尬、有點擰巴，但更真實的自己──一個生活在新澤西，開著特斯拉卻吐槽它不如比亞迪，一個習慣了吃土豆牛肉，卻也經常被一股濃烈的大蔥蘸醬味道猛擊中的，鄭景仁。

客廳牆上，「道德經」依然懸掛。只是在對面牆上，多了一幅莫內的荷花。鄭景仁偶爾看它，眼神裡多了幾分複雜。生活這場戲，誰不是一邊笨拙地演著，一邊偷偷看著，一邊在心裡，悄悄改著下一幕的台詞呢？

王寧梅在旁邊靜靜地看著，丈夫眉宇間那份長久的緊繃，似乎有了些微的鬆弛。她知道，或許這就是他們這一代移民的底色，是離散與扎根過程中無法迴避的潮汐。她端過一杯剛打好奶泡的拿鐵，輕輕放在鄭景仁手邊的桌上，咖啡的香氣瀰漫開來：「明天早上Jason的游泳課，九點半，你還記得吧？」（全文完）

特斯拉 比亞迪 退休

上一則

夢行六道輪迴 姚瑞中以藝術修道

下一則

我當助教的時候

延伸閱讀

移民專頁／嫁綠卡夫 最好仍保持F-1等身分

移民專頁／嫁綠卡夫 最好仍保持F-1等身分
新聞眼／綠卡回中3周 「出去太久了」

新聞眼／綠卡回中3周 「出去太久了」
移民專頁／婚姻綠卡面談 提問更加私密 誰先起床都要問

移民專頁／婚姻綠卡面談 提問更加私密 誰先起床都要問
紐時：持綠卡者犯罪 再入境恐遭嚴審 超速等輕罪也有風險

紐時：持綠卡者犯罪 再入境恐遭嚴審 超速等輕罪也有風險

熱門新聞

柯陶德美術館展出梵谷（Vincent Van Gogh）作品「耳朵包著繃帶的自畫像」。(美聯社)

耳朵橡皮擦、情緒急救包…美術館「梵谷」周邊挨批

2025-05-13 14:26
圖／123RF

開放式婚姻

2025-05-16 02:40
圖／123RF

開放式婚姻

2025-05-17 02:00
圖／123RF

哈密瓜加鹽

2025-05-18 02:00
美聯社攝影記者黃公崴(右)被認為在越戰中拍下一名九歲女孩赤身逃離燒夷彈空襲的經典畫面，但一部新紀錄片指控並非他所攝影。（路透）

誰拍下「燒夷彈女孩」？世界新聞攝影暫不認定歸屬

2025-05-17 02:40
圖／PPAN

一根魚刺引發的中美對帳

2025-04-27 02:00

超人氣

更多 >
川普減稅案10看點：普通家庭年省2900元 白卡開始付費…

川普減稅案10看點：普通家庭年省2900元 白卡開始付費…
川普政府撤哈佛招收國際生資格 限72小時補救

川普政府撤哈佛招收國際生資格 限72小時補救

徹夜討論 眾院215-214通過川普「又大又美」預算案

徹夜討論 眾院215-214通過川普「又大又美」預算案
缺乏這項維生素 罹心臟病風險增10%

缺乏這項維生素 罹心臟病風險增10%
口誤「兩國」的央視最美主播慘了？ 丈夫曾是秦嵐舊愛

口誤「兩國」的央視最美主播慘了？ 丈夫曾是秦嵐舊愛