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遇見拿破崙（一四）

章緣
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門鈴響。安妮和恕民笑咪咪站在門外，手裡提著大包小包，一進門自行去櫃子裡拿拖鞋。

「帶這麼多？」

「上次那個荔枝蜜茶，你不是愛喝嗎？恕民他們農場的芒果，還有我們去阿里山買的山筍和香菇。」安妮把東西拿進廚房。

恕民把個大箱子往地上一放，「你上回說除濕機壞了，這個用用看，賣場在做促銷。」

「沒有你們，我可怎麼辦？」茱迪笑。

「哇，這花好看！」安妮一邊說，手往餅乾盤伸去。

「你們喝點什麼？有綠豆湯、檸檬水。」

「不勞壽星，我們自己來。」安妮轉頭叫恕民去倒檸檬水，過來抱抱茱迪，「生日快樂！」

「謝謝。」

「你還好吧？」安妮打量她。

「拿破崙被我弄丟了……」

茱迪正說著下午的遭遇，門鈴又響。開門，大步走進來的是李歐，背著個包，讓茱迪有點心煩的不速之客不見蹤影。

「你的朋友呢？」安妮問。

李歐笑嘻嘻走到茱迪面前，「親愛的茱迪小姐，生日快樂，永遠開心！請接受我小小的禮物。」說著從背包裡揪出一隻小貓。被揪住後頸的小貓，嚇得兩耳平伸，四隻腳撲來撲去。小貓頭部一半黑、一半白，黑背白腹，四隻腳墨黑，足部雪白，像穿了白襪。

不等茱迪怪罪，李歐連忙解釋。原來他去晨跑時，看到一隻大黃貓，一見他就挨過來。他把包裡的三明治雞肉剝一塊給牠，裝三明治的塑膠盒裡倒點水放地上。沒想到這貓吃了點肉、喝了幾口水，又過來繞著他轉，長尾巴掃啊蹭啊。他正想怎麼脫身，黃貓鑽進樹叢，叼出這隻小貓放他身前，喵喵叫了幾聲，一轉身又不見了。小貓在肉塊上嗅來嗅去，渾然不覺被送養了。（一四）

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