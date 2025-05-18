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畢卡索之藍（七）

舒怡然
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一個人的時候，她時常想起他。思念是無法掩飾的情愫，她不能欺騙自己。原以為一離開北京，她和汝陽便天各一方了。沒想到這個部門經理，還是個十足的暖男呢，這個新發現令她驚喜。

飯香、酒香、花香，把整間小屋都溢滿了。她感到有些頭暈，腦子好像不聽使喚了，但並非因為喝了幾口紅酒。她只能聽他講話，她發覺，其實汝陽是個挺能侃的男人，可在北京，他為什麼那麼拘謹呢？

她不記得他們是如何結束那個飯局的。只有一個畫面令她經年不忘，就像是從老電影的黑白過往中剪出來的一樣。她緩步走到門口，停下來。他倚在門邊，一隻胳膊靠在門框上，略帶笑意的目光中透出難耐的溫情。他們靠得那麼近，她感到一股熱浪撲到臉上，她閉上了眼睛。可他沒有吻她，但親吻的那種激情已將她縈繞。這是她在日後回憶中才體會到的。

他近乎耳語般地喚她的名字：「茗紫、茗紫……」接著他說：「哦，對不起。」

她幾乎要暈過去了。他伸出手，輕輕扶住她的肘腕。然後，他如夢方醒似地轉身走向壁櫥，穿上夾克衫，送她去地鐵站

他們肩並肩地走著，一路默默無語。她這才注意到，他還是在北京的那身打扮，白襯衫配灰色卡其長褲，一雙半新不舊的黑皮鞋。她說不上哪裡有點彆扭，美國人周末大多穿休閒裝──T恤衫、牛仔褲、運動鞋。在這裡待了大半年，她已經看習慣了。剛好一列地鐵駛進站台，她快步穿過剪票口。

回首時，他正望著她。她從他的眼神裡看到了一抹憂傷，那憂傷像秋蟲一般縈繞在她心頭。每次想起，她的心都會猛地一揪，很疼。她困惑不解，直到後來她明白了個中原委，那種痛楚依然無法釋懷。（七）

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