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畢卡索之藍（六）

舒怡然
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房主是一位白人老太太，退休了還在聯邦政府機構做兼職工作。當初還是滬生在報紙廣告欄發現這間房子，打電話幫他租下來的，租金相當便宜。

汝陽為她打開房門時，做了個「請」的動作。她跨進這間小屋，不覺吃了一驚，真是麻雀雖小五臟俱全。起居室不大，擺著舒適的花麻布沙發，橡木茶几小巧玲瓏，靠牆有一排書架，上面擺滿了五花八門的書籍。一道白色木欄杆隔開了客廳和廚房，廚房是清一色的白色櫥櫃，顯得乾淨整潔。圓形餐桌上鋪了一塊白色提花桌布，頗有中國風韻味。

飯桌上已經擺好幾只餐盤，紅紅綠綠，看得她眼花撩亂。她繞著小飯桌轉了一圈，紅燒茄子、油煎青椒、冬瓜排骨湯、芒果沙拉、香蕉檸檬派。

她驚嘆道：「真看不出來，你還有這份天賦哪！」

他說：「啊，不全是我做的，檸檬派是房東太太送來的。」

她說：那也很了不起呀，我每次去超市都發愁，找不到什麼食材做中國飯。可你居然能變出這麼多花樣來。哪像我整天啃烤雞腿，跟吃憶苦飯差不多。

他抿嘴笑著說：那你就常過來蹭飯吃唄，記得買一束康乃馨就成了。

她臉紅了，看著他把康乃馨花束插進一只透明玻璃瓶中，擺在飯桌中央。

「你喝酒嗎？」他問。她搖頭。

「就喝一小口，紅酒，不醉人的。」他打開冰箱，拿出一瓶紅葡萄酒，給自己倒了一杯，給她倒了半杯。

「來，為咱們的再聚，乾杯！」說完，他豪爽地喝了一大口。

「哦，真是的，都九個月了。」她下意識地輕嘆了一聲。（六）

租金 退休 聯邦政府

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