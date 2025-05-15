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遇見拿破崙（一○）

章緣
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安妮一家搬回台灣的次年秋天，恕民有事到上海，打電話到茱迪店裡，說剛好在附近，過來看看。店門前的梧桐葉已經變黃，空氣裡有桂花香，西斜的陽光在店裡實木地板投下一道道光影。恕民在店裡東張西望，心神不寧。茱迪用調侃的眼光看他，拿一個禮盒，裝了幾款精油，讓他捎給安妮。

茱迪提議去對面喝咖啡。這家「琴咖啡」名氣不小，老闆是英國留學回來的富二代，在上海開了三家琴咖啡。店裡主打乳酪蛋糕，有一架鋼琴，誰都可以彈。店面寬敞，琴聲不顯得響。他們點了咖啡，在店裡找空位坐下。

這是兩人第一次單獨見面，之前，都在朋友聚會裡，都有安妮。兩人聊起各自的近況：恕民被大學同學拉去南部投資果園，第一年就遇到超級颱風……精油這行的水很深，假貨太多……他們聊得分外熱切，來來回回，像乒乓球桌上的兩個人，生怕球掉在自己手上。

這時，有人彈起一首蕭邦夜曲，琴聲充滿情感，優美動聽，他們不約而同安靜下來聆聽。琴音珠圓玉潤，流淌入心，引發了奇妙的共鳴。一曲彈罷，兩人舉杯互碰，剛才聊了那麼多，遠沒有這一刻投契。

茱迪突然起身，走到鋼琴邊，十指頑皮地動了動，落鍵彈起〈月亮代表我的心〉。中秋快到了。茱迪開心地彈著，並輕輕哼唱：你去看一看、你去想一想，這時低沉的男聲二部進入，月亮代表我的心……茱迪笑了，把最後一段旋律重複一遍，男女聲完美融合。茱迪又彈起了〈玫瑰人生〉，這是她在巴黎學會的第一首歌。恕民不會法語，低聲哼著曲調助興。（一○）

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