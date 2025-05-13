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情盡緣未了（二○）

孟悟
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蘭溪邀請燃燃和傑克去波士頓小住，他們的房子寬敞，客房有獨立的衛生間。燃燃說，她很想在美國到處看看，只是北京那邊一堆破事，她不得不面對。燃燃腸子透明、言語直爽，明說就是缺錢。如果雙方親人能把旅遊開銷折算成現金給她，她和傑克感激不盡。

話說到這個份上，蘭溪表示她可以給三千美元。她懷孕後就辭職在家，沒有額外收入。她只是燃燃的表姊，能拿出這份錢已經仁至義盡了。城坤懂，傑克的父母和姊姊理當承擔重頭。

蘭溪留下支票便決定回波士頓，歌蒂和城坤把蘭溪送到機場，歌蒂歡迎蘭溪一家隨時來農場作客。蘭溪說：真心喜歡你的農場，等孩子以後大了，我會把他帶來的。蘭溪還說，她的家離瓦爾登湖也就二十分鐘車程，讀過梭羅的人都想去看看，她讀高中的時候，就嚮往瓦爾登湖。

這時候城坤用中文插了一句：「我真不知道你讀過梭羅！」兩人四目相望，彼此眼光裡都閃爍出驚異和不解，還有那麼一點點好奇。他們曾夫妻十年，從來就沒有深度交流過，無法建立信任，也無法成就彼此。在一旁的歌蒂聽了，一臉興奮對城坤喊話：我們一定要去，我知道你喜歡梭羅！

「難怪你喜歡湖邊的房子。」三人在機場分手時，他微笑著用中文說了一句。

有些遺憾注定要藏在內心的隱密角落。蘭溪離開後，城坤讓傑克帶燃燃去迪士尼玩玩，不過五小時的車程。傑克說：我們回北京還要還債，不敢拿錢出去折騰。城坤心想，我們已經給了你們十萬美元，都不敢出去玩，可見在北京的日子有多潦倒。（二○）

波士頓 迪士尼

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