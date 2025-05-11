在長頸鹿展區前，他看著管理員手拿香蕉餵食，長頸鹿一家伸長脖子，把圍觀的人都逗笑了。身邊一個打扮樸素的女人也笑得很開心，他忍不住轉過頭，竟發現她有點面熟。

那女人發覺有人看她，轉過頭來，隨即認出了他。她笑著說：「你也是來參加鋼琴比賽的吧？早上聽到你的蕭邦，技術很完美喔，我非常喜歡。相信你一定能進入決賽的。」

聽到這樣的讚美，他心裡不禁飄飄然。眼前的女人正是早上穿著他認為過於庸俗的大賣場禮服的參賽者，那個把〈小狗圓舞曲〉彈得毫無生氣的女人。或許是因為燦爛的陽光，或許是因為自己表現出色，心情極佳，原本其貌不揚的女人此刻也變得別有風韻。

兩人一邊閒逛，一邊分享著參加的心得。愉快的交談下，他得知對方是牙醫，這幾年專注經營診所，有過一段失敗的婚姻，沒有孩子，唯一的興趣便是音樂。她參加過幾個比賽，雖然不曾贏過獎項，通常都是第一輪就淘汰了，但參賽的過程給她一種充足感，像是馬拉松選手，全年訓練就是為了比賽，倒也感到充實。

他發現對方有點害羞，但說話時流露出誠懇，是那種不容易交到朋友，但一旦找到共同點，便能夠打開話匣子的個性。動物園的路徑迂迴曲折，樹蔭下繞啊繞，原本以為沒路了，卻又冒出一隻隻犀牛、食蟻獸等動物，讓整個下午充滿驚喜。

獨自回到飯店，他稍睡片刻，起來後打開手機，發現當天的比賽結果出爐了。不出所料，他順利晉級第二輪，心情愉快，於是打電話給莎曼莎。

莎曼莎聽了，反應不大，口頭上恭喜他，但口氣冷漠，好像不滿他要繼續留在賽場，不能立刻回家。（一二）