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情盡緣未了（一六）

孟悟
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她或許跟那個瓜帽男結婚了吧？幸福嗎？鬼知道呢，跟他有狗屁關係！或許他們一輩子都不會見面！

但是城坤和蘭溪還是見面了，以一種奇妙而尷尬的方式，這一切要源自歌蒂的弟弟傑克。

父母的心中只有女兒歌蒂，兒子傑克從小就調皮搗蛋。傑克高中還沒畢業，就跑去奧蘭多迪士尼打工。打工的那家老闆後來去了中國發了財，傑克也買了張機票去中國，先是跟老闆在義烏做玩具買賣，兩年後又獨自一人跑到北京。

城坤問：傑克在北京做什麼？歌蒂說：他說他在教英語，可是他那個水平，也不知道什麼學校招聘他。城坤說：可以當私人家教，教小孩的口語沒有問題吧。

傑克在中國晃蕩了六、七年，跟父母沒什麼聯繫，突然有天從中國打電話回家，說他要結婚了，讓父母給他匯個十萬美元。父親氣得頭髮和鬍鬚都在冒煙，母親也說：這麼多年沒音信，也不知是死是活，一有消息就是要錢。要錢可以，自己回來拿。

城坤私下告訴歌蒂，沒辦法，這是中國的老規矩。若是結婚，男方的父母一般要拿聘金給女方，還得承辦婚宴和購買婚房。

傑克把未婚妻帶回家，她叫燃燃。燃燃自帶野性美，濃眉圓眼，一頭金黃色的獅毛鬈髮，神氣得要飛天。傑克告訴家人，燃燃在中國是個電視明星。城坤便用中文問燃燃：你是明星，在中國都拍了什麼電視？

燃燃「嗨」了一聲，搖了搖滿頭的金髮說：什麼明星，我就是一小北漂，五十塊一天的戲都在接。她揪著傑克的衣服說：老公，別欺負我不懂英文，我要真是明星，還需要你出錢買婚房嗎？（一六）

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