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琴難自禁（八）

蕭景紋
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醫院那麼忙碌，有時，他因為某個手術成功而滿面春風。但大多數時候，他心不在焉，好像行屍走肉的皮囊，忘記生活是什麼感覺。

莎曼莎無視他的沉默，自己找樂子。低調的中年男人，或許無趣，但也可以當個稱職的丈夫。她快樂地尋找自己的天堂，忙碌地像隻蜂鳥，花叢裡採著蜜。他有時候遠遠看著她，像看著一個陌生人，有點詫異，也有點羨慕。

信送到的時候，他剛下班。那天醫院的狀況並不順利，和麻醉科醫師因為手術室的排班起了爭執，影響病人的手術，讓他滿肚子火。回到家，看到莎曼莎又為了即將舉辦的活動，把廚房堆滿了氣球和海報。孩子則像往常一樣躺在沙發上滑手機，聽到爸爸進門，連頭都懶得抬起來。

也罷。他懶得開口，直接走到廚房。原本想從冰箱拿瓶水，卻突然看到氣球堆下，桌上擺著一封鑲著金邊的信封。

他心裡一驚，不自覺拿起信。拆開後，那是鋼琴比賽的邀請通知。

「天啊！我入選了！」他高興地大叫起來。

莎曼莎從未見到他如此興奮，嚇了一跳。

「入選？入選什麼？」

「妳看！高手如雲的比賽，我竟然通過初賽。大會邀請我下個月出賽。」他興高采烈拿著名單給妻子看，沒有察覺對方的不悅。

「不是告訴你，那麼浪費時間的東西不要去惹它嗎？醫院那麼忙，病人怎麼辦？」莎曼莎尖著嗓子，他覺得有點刺耳。

心生一念，他拿出手機，找出歷年的冠軍採訪。

「很多媒體重視這個比賽，還能上電視節目呢！」他遞上手機，莎曼莎湊過頭來。（八）

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