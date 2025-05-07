圖／趙梅英

「安妮，找到了，不是陳，是程，就住我們社區。同時買的房子，看得到夕陽吧……」電話那一頭茱迪聲音變了。

之後，茱迪不提，也沒有人敢提。她那麼好強要面子的人。那時安妮常來陪她，怕她難受。安妮安慰她，傑克是愛她的，那個程小姐也不知是什麼關係。看她表情漠然，又說：你看，指著進門處那個訂製的大鞋櫃。

茱迪和傑克搬進來時，舉行了一次暖房派對。朋友們嘻嘻哈哈帶著各種禮物來了。傑克很得意地打開鞋櫃，向大家展示。只見裡頭幾排全是Finn Comfort、Ecco等講究人體工學的休閒鞋、低跟涼鞋，每一雙鞋面、鞋底刷得一塵不染，抽屜裡放了各種鞋刷、擦布、鞋油、防水防塵劑還有香薰。傑克大方承認是他打理的，大家都笑他太疼老婆了。

腳趾頭突然被含進溫暖潮濕的嘴洞裡，舔舐啃嚙，軟滑的舌頭和尖利的牙，同時覺得癢和痛，怪異的感覺讓她無法放鬆。那個女的是不是有美妙的足弓、俏皮的趾頭、柔軟有如嬰兒自帶奇香的足心？傑克私自轉移夫妻共同財產，她請蔡律師處理善後，唯一的要求是：處理好就可以，什麼都不用告訴她。

茱迪看著鞋櫃，臉上的表情即使親如安妮，也捉摸不透。

茱迪跟安妮在上海看展時認識。安妮和恕民在美國拿的碩士學位，當時台灣科技研發已經上路，恕民加入這波創業潮，卻以失敗告終，決定轉往大陸。他父母都是上海人，上海還有親人。安妮辭掉中學教師的鐵飯碗，陪先生到上海做預製菜供應商，業務主要在江浙滬，主打牛肉麵、羊肉爐、薑母鴨。那時正值台灣熱，台劇 、台菜頗受青睞，年輕人講話喜歡夾雜幾句不捲舌的台普，用「不會」表達「不客氣」。幾年後，台熱漸退，利潤轉薄。兩個孩子長大去美國讀書，老家的父母垂垂老去需要照護，安妮長時間待在台灣。

在這個時間點，東看西瞧小打小鬧數年的茱迪，投入精油一行，代理法國品牌精油、收購雲南的精油，重新包裝提供給高端美容美髮院，美妝按摩深層保養。上海女人的時尚輕奢追求，一時做得紅紅火火。恕民一家則回了台灣。

兩家的友誼持續到今天，彼此知根知底。樸實的安妮心甘情願烘托茱迪的光彩，當一枚稱職的綠葉。她們分享各種生理上的衰老，從腦力、視力到腳力，有些事卻很有默契地保持緘默。

茱迪獨立慣了，回台北前，一個人在上海住了一年，但是傑克猝死 ，在她心理投下陰影。她不怕死，怕死在家裡臭了沒人知道，也怕倒在半路讓人指點，她希望能走得有尊嚴。她還希望病得有尊嚴，不要失能失智、不要拖泥帶水，要像秋風颳掉樹上一片黃葉，乾淨俐落。

還有一刻鐘。茱迪起身去上廁所。今天要到捷運車站附近的烘焙坊，車站也有廁所，但現今出門前跑洗手間是習慣，更是生存法則。只要覺得內急，在往廁所的路上，在預知將要解放時便不能忍，往往脫褲子時已經來不及。

比她小幾歲的安妮，也有這種困擾嗎？安妮有一兒一女，都是自然生產，那隱密的通道被極度撐開，擴約肌、收縮肌、盆底肌……老來問題可能更大。

花徑不曾緣客掃，蓬門今始為君開？輸入，輸出。有輸入就有輸出。產痛，一陣一陣捲浪而來，終至沒頂，新生命從痛和血裡誕生。暴力，疼痛，激動。是天使的黃金長矛刺入胸口時，特蕾莎聖女的狂喜嗎？一次又一次，天使帶著微笑刺進她的胸膛，極致的痛苦和甜蜜讓她發出呻吟。

十七世紀最偉大的雕塑家貝尼尼，把貞潔聖女的狂喜定格成性高潮！她在羅馬看到這驚人的雕塑後，就甩不開這念頭。這是褻瀆嗎？雕塑家不曾體驗信仰的狂喜，於是借用了官能上最極致的經驗，是這樣的吧？她希望也能有那種體驗。

就像房子年久失修，牆粉脫落、壁紙綻開，這裡那裡一道道裂紋，角落裡生出黴斑，水聲滴滴答答，從天花板和下水管，滲出的還有怪味。她依然記得，每當脫下褲子，蹲下聞到自己，那種帶草腥氣的幽香，是那麼令人迷醉。數十年後，幽香悄然變調，往腥臭靠近，在動物世界，她已經失去性的魅力。

茱迪小心鎖上門，乘電梯到大廳。還有五分鐘，小巴等在門口，空車打著空調。她站在廊柱的陰影下。以前傑克總用他的影子為她遮陽，是他的紳士作派，還是多年相處的習慣？她看向月季花園，那後頭有條僻靜小路，指路牌寫著「月季小徑」，其實沿路沒有一朵月季。月季太嬌弱又有刺，在那裡恣意生長的是蒲公英和小雛菊。那條路可以一直走到山腳、走到小鎮、走到海邊，也可以走向終點。

昨天把待客用的器皿都拿出來，擺在餐桌上。幾個老友已經不太出門，今天就是安妮、恕民兩個，還有李歐。

二十三歲，她在紐約讀書，跟巴黎來的羅拉成為室友。羅拉做龐克打扮，紫紅髮色，鼻環和唇釘，皮夾克厚幫釘鞋，對她的處子之身感到不可思議。羅拉告訴她，她愛吃的拿破崙其實是義大利 的糕點，只因為發音近似法國英雄拿破崙，成了法式糕點。（二）