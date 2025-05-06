「阿虞！你怎麼了？」紫妮驚問道。

稽虞沒有作聲，低著頭，整理自己的東西。

紫妮急了，拉住稽虞忙碌著的手，道：「你在做什麼？」

稽虞停了下來，看著紫妮道：「我辭職了。」

紫妮大驚，問道：「為什麼？」

稽虞道：「我要離開了。」

紫妮愈發吃驚，她有些懷疑自己是不是聽錯了，眼睛裡一片茫然。

稽虞又開口了：「我已經遞了辭呈。」

紫妮問道：「為什麼？」

稽虞不再回答，撥開紫妮拉住自己的手，繼續整理，將自己的私人物品一件一件放進一個收納箱裡。

紫妮看著稽虞，不知道說什麼。她忽然覺得，有一堵高高的牆，擋在了自己和稽虞之間。

稽虞抱著自己的東西走了。

●

羅羽給紫妮來了電話，約紫妮見面，並告訴紫妮，不要讓宗正知道他約紫妮。紫妮驚異萬分，但還是答應了與他見面，並保證不讓宗正知道。

紫妮準時赴約。

羅羽那張微微發紅的漂亮臉盤一臉嚴肅，紫妮有些不好的感覺。

「紫妮。」羅羽開口了，聲音沙啞。

紫妮吃了一驚，她覺得最近一切都不對勁。

「我約你出來，有些突然，不過我覺得有必要跟你說說。」

紫妮看著羅羽，不知道說什麼。

羅羽問道：「稽虞走了？」

紫妮點點頭，不作聲。

「你知道為什麼嗎？」

紫妮搖搖頭。

「你沒有跟宗正說嗎？」

紫妮看著羅羽，終於開口了：「宗正知道了。」

羅羽的臉色浮起一個笑來，紫妮的心往下沉去。「這麼說，你也知道了？」羅羽緊緊盯住紫妮看。

紫妮呆了一下，看著羅羽，問道：「知道什麼？」（二八）