紫妮道：「阿虞有男朋友了。」

黃鶯聳了一下肩道：「她有沒有男朋友我怎麼知道？不過我覺得稽虞的表情並不像是在談戀愛。」

紫妮問道：「怎麼了？」

黃鶯道：「她好像在哭。」

「哦？」紫妮緊緊蹙著眉。

「真的！」黃鶯重重地點著頭，「我肯定她是在哭，而且哭得很傷心！」

紫妮沒有說話。黃鶯的嘴巴一張一合的，紫妮聽見了一堆的囉嗦話，可是，黃鶯說了一些什麼，紫妮完全沒有聽明白。稽虞的電話到底也沒有打通。

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稽虞的電話沒有打通，紫妮便給宗正撥了電話。宗正聽見紫妮提到稽虞有些不耐，他急速說道：「紫妮，我不想管別人的事情！」

紫妮覺得有些委屈，宗正從來沒有這樣不耐煩地跟自己講過話。她顫巍巍地說道：「宗正，你怎麼了？這樣對我！」

宗正道：「紫妮，你是你、稽虞是稽虞，你有你的生活、稽虞有稽虞的。你這樣關心她，或者她並不開心，你不知道嗎？」

紫妮道：「可我是她在這個城市裡唯一的朋友。」

宗正道：「你怎麼知道她沒有別的朋友？」

紫妮道：「我就知道！」可儘管這樣嘴硬，宗正的話到底讓紫妮在心裡起了疑，自己果真是稽虞在這個城市唯一的朋友麼？稽虞果真是那樣的孤獨麼？紫妮忽然覺得自己並不了解稽虞，除了工作，稽虞和自己的交往並不多，紫妮覺得一股寒氣在身邊擴散開，很冷，她打了一個寒顫。

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稽虞來到了公司。

星期五，紫妮剛剛走進辦公室就看見了稽虞。她吃了一驚──稽虞的眼睛腫著，好像哭過，又好像沒有休息好，臉色蒼白，連嘴唇都是蒼白的。整個人都好像籠罩在一層厚重的陰鬱之中，不見一點點生的氣息。（二七）