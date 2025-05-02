黃鶯搖搖頭，李清菱也搖搖頭。紫妮看看表，已經三點多了。她感覺很餓，就說道：「找個地方吃飯吧，我都快餓死了。」

李清菱忙應和道：「對對對，我早就餓得不行了。」

黃鶯笑道：「剛才你試衣服的時候那麼充滿活力的。」

李清菱「嘿嘿」一笑，有些不好意思。

紫妮道：「我知道這附近有個地方很不錯。」

黃鶯道：「貴嗎？」

紫妮道：「肯定不會超出你的消費能力的。」

黃鶯笑了一下，道：「你的嘴巴太厲害，我常常不敢跟你說話。」

紫妮也笑道：「那你就少說。」

紫妮帶領著黃鶯和李清菱，來到了宗正常常跟她去的一家西餐廳，找了一個相對比較安靜的位子坐下去。黃鶯四下看看這家精緻的餐廳，不禁嘆口氣道：「紫妮，你怎麼知道這裡的？真是好地方。」

紫妮微微笑了一下，道：「我男朋友常常來的。」

黃鶯點點頭，沒有作聲。

李清菱卻說道：「那你男朋友，就是那個楚宗正，一定很有錢了。」

紫妮再微微笑一笑，道：「這裡的消費不高，放心！」

李清菱吐下舌頭，笑了。

紫妮道：「我們AA制。」

黃鶯和李清菱點點頭，AA制是她們一貫的作風。再說了，同事之間來來去去的請客總覺得沒有必要，也沒有意思。

說話間餐廳服務員已經遞了菜單過來，紫妮看著黃鶯和李清菱，道：「你們先看著，我去下洗手間。」

黃鶯和李清菱點點頭。

紫妮回來，黃鶯和李清菱又分別去了衛生間，然後三個人吃了飯，就到了四點鐘了。紫妮靠在餐廳的沙發靠背上，伸了一下懶腰道：「真累！」

李清菱也說道：「是啊，累得很。」

黃鶯沒有作聲，她正在扒拉著購物袋，看自己買的衣服呢。（二四）