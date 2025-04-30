黃鶯「嘿嘿」笑了，道：「你總是那麼牙尖嘴利的！」

紫妮道：「你到底有什麼事？」

黃鶯笑道：「也沒有什麼事，就想約你出去逛逛街。」

紫妮詫異道：「你約我？」

黃鶯道：「是呀，我想買兩件衣服，你的眼光那麼好。」

紫妮歪了歪腦袋，略微沉吟了一下，道：「那我們再叫上阿虞，她的眼光更好。」

黃鶯道：「好的，你約她吧。」

紫妮道：「好的。」

黃鶯在電話裡「咯咯」笑著，說道：「我在梅瓏百貨等你們。」

紫妮道：「好的，等下見。」

黃鶯收了線。紫妮又給稽虞打電話，接通了，但稽虞卻告訴紫妮自己沒有時間，因為今天自己有事情要處理。紫妮有些失望，但突然她就興奮起來──稽虞或者在跟羅羽約會呢！

紫妮差點要跳起來，她忙又給宗正去電話，可奇怪的是，宗正的手機居然關機了。紫妮不知道為什麼宗正會關機，以前說好的，只要出差就不許他關機的。但紫妮來不及細想，稽虞和羅羽約會的猜測讓她太興奮了。紫妮快速收拾好自己，就出門了。

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紫妮來到梅瓏百貨門口，有些吃驚：黃鶯身邊還站著胖乎乎的李清菱。見了紫妮，黃鶯立刻大呼小叫起來：「哇！美女，不會吧，你這樣美可叫我們怎麼活！」

紫妮斜了黃鶯一眼，道：「偏偏你這樣嚼舌！今天可是你約我來的呢。」

黃鶯笑道：「可是你太美了，我都有些後悔了。」

紫妮道：「那我打道回府好了。」說著真的要轉身走了。

黃鶯一把拉住紫妮，道：「這麼經不起，不過一個玩笑罷了。」

紫妮笑道：「沒有你這樣開玩笑的，起碼我受不了。」（二二）