紫妮狐疑地看著稽虞，道：「你不會是在暗示我，宗正有什麼吧？」

稽虞驚跳了一下，她忙拍拍紫妮的手，「哦？你的手好涼！」

紫妮緊緊盯住稽虞道：「回答我！」

稽虞問道：「回答你什麼？」有些驚訝的聲口。

紫妮道：「宗正怎麼了？」

稽虞笑了，平靜地說道：「楚宗正怎麼了，我怎麼會知道。我不過只見過他一面，還是你跟他一起給我作媒的那一天。」

紫妮道：「你為什麼要跟我說男人不單純？」

稽虞道：「這是事實啊。難道你真的認為，男人都跟你一樣？」這下輪到稽虞吃驚了，她沒有料到，紫妮真的天真到了這樣的地步。

紫妮忽然「噗哧」笑出了聲，道：「我明白了，你提醒我以後要多留個心。不要以為自己頭腦簡單，別人也就都是傻子。」

稽虞搖搖頭道：「你不是傻，你是單純！好了，自己好好想想吧。不跟你說了。」

紫妮看著紫妮的背影，腦子裡一片混亂。

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紫妮一個人待在家裡，父母出國旅遊去了，宗正也出差在外地。

手機響了，紫妮拾起來看了一眼，眉尖動動，竟然是黃鶯！紫妮不知道周末黃鶯會有什麼事，大家早已經不是一個部門的了，工作沒有任何交集。況且，周末也不是討論工作的時間，不加班是紫妮給自己訂的原則。

紫妮原本並不打算接黃鶯的電話的，可黃鶯非常執著，一個不接又打一個，紫妮只好接通了電話。黃鶯嘰嘰呱呱地說個不停，紫妮的眉頭卻越皺越緊。最後，紫妮忍不住打斷黃鶯：「我說，你大周末巴巴地給我來電話，不是就為了講這些的吧？」（二一）