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情盡緣未了（四）

孟悟
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金秋的空氣浮動著桂花的芳香，野柿子掉在地上，被陽光烤照出酒一樣的幽香。那些被當地人忽略的植物，在華人的心裡有家的親切。她說過，她的老家有桂花和柿子；他說過，他的老家也有桂花和柿子。一陣一陣野柿子的幽香，繼續醞釀著曖昧的味道，隱隱約約的祕密，像瑪麗湖清晨的霧氣，誰也不想讓陽光照進來。照明白了又有什麼意思呢？各有各的路，各有各的江山和星辰。

他們不過是午餐緣，想通了就是這個理，緣聚緣散都隨緣。公司的項目結束了，林樺要走了。離開小城前，蘭溪送他了一件小禮物，磨花玻璃的工藝品，玻璃上繪製的藍鳥和杜鵑活靈活現，像真的一樣。中秋節前，他給她掛了一個電話，問她在做什麼。她反問他：你在做什麼？他說他看著辦公桌上的藍鳥和杜鵑，想起在中國有一條向西流的河，河畔開滿了蘭花。

細細柔柔的喜悅在心頭掠過，像藍鳥在瑪麗湖上留下的一圈漣漪。她說：「瑪麗湖最近出了事，你恐怕不知道。前些日子瑪麗湖上來了一群野鵝，猖狂得不行，連小孩子都欺負。好幾個小孩被野鵝群攻，滿身是血。」

他說：「加拿大也有被野鵝襲擊的報導，澳大利亞的袋鼠也是目中無人，想踢誰就踢誰。」

她說：「還是美國威武，瑪麗湖上的野鵝被集體殲滅了。」

一夜之間發生的事，也不知誰幹的。沾了血汙的羽毛被大風吹到天上，但慢慢就消失了，沒人提問，也沒人回答。午後的陽光安靜地照在瑪麗湖上，湖邊的花兒還是那麼嬌艷，樹葉還是那麼綠，藍鳥唱著歌，就當那些野鵝從來沒來過。（四）

華人 中秋 加拿大

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