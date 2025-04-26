圖／薛慧瑩

她對林樺說：「我沒去過瓦爾登湖，但在網上看過，哪比得上我們的瑪麗湖。瑪麗湖的春天最美，湖岸的杜鵑全開了，萬紫千紅那個迷人，眼睛裡全是鮮艷的色彩。空中時不時飛來幾隻藍鳥，飛累了，便停在杜鵑花枝上。走在湖邊，隨隨便便拿起手機，全是風景大片。」

林樺笑道：「再怎麼大片，也不及瓦爾登湖的名氣啊。」

蘭溪說：「沒辦法，全世界的小資都愛《瓦爾登湖》。」

林樺看著手機裡的照片說：「平心而論，瑪麗湖比瓦爾登湖美得大氣，為什麼名氣遠不如瓦爾登湖？一個人有一個人的命運，一座山、一條河，也有各自的命運。」

蘭溪點頭說：「是啊，人間萬物都有不同的命運，我覺得我老家的白蓮河水庫，風光美過西湖，可惜沒有西湖名震天下的命。」

林樺搖頭道：「誰敢跟西湖相提並論？古今多少文豪為西湖留下千古名篇，蘇東坡寫的「欲把西湖比西子，淡妝濃抹總相宜」，我五歲就會背了。」

蘭溪的眼睛升起裊裊的笑意，像微風撫水，泛起清澈的漣漪：「那你知道蘇東坡的一首〈浣溪沙〉：遊蘄水清泉寺，寺臨蘭溪，溪水西流。」

「聽起來像是你的名字在裡面。」林樺若有所思地微笑著，低頭用手機開始搜尋。他很快找到了答案：「原來你的名字真的在蘇東坡的詞裡。」

蘭溪慢慢跟林樺講自己的故事，那些跟丈夫很少說過的童年往事：「我兩歲時跟舅舅、舅媽一起生活，那個地方的河兩岸長滿了蘭草，就是蘇東波筆下的『寺臨蘭溪，溪水西流』。」

「不過『溪水西流』到底不如『大江東去』的名氣。」

「各有各的命，正如瑪麗湖比不過瓦爾登湖，蘭溪也比不過西湖。」

他問：「你在國內學的文學？」

她搖頭，「不，橋梁設計。」

林樺笑道：「我在國內學哲學，到了美國為了生存，才改學計算機。」

蘭溪讚道：「半路出家都能學成專家，佩服！我也是到了美國才學的電腦，我內心最愛的還是雕塑和文學。我們來了美國，愛好和專業都顛倒了。」

林樺說：「怨不得美國，是自己的選擇。我有個同學才華平平，但如今混成學術圈大拿，備享殊榮，有老同學氣得鼻子都歪了，有用嗎？也許你覺得自己才華橫溢、學富五車，但就是沒有名利雙收的命。」

蘭溪笑道：「懂了，認了，瑪麗湖的命、蘭溪的命。」

兩人正說著，一對藍鳥從窗前飛過，在湖上輕盈一點，扇出一圈惆悵的漣漪。

蘭溪說：「藍鳥和杜鵑是我們這座城市的象徵。」

林樺說：「我在酒店大廳看見一幅油畫，一隻藍鳥站在杜鵑花枝上，背景是蔚藍的湖水，現在才知它的意義。南方小城安靜清幽，適合居住，就怕醫療水平落後。」

蘭溪點頭道：「好醫院都在大城市，這裡的醫療水平確實不敢恭維。我有個朋友前年去看醫生，醫生說她子宮長了東西，必須做手術把子宮拿掉，嚇得她魂飛魄散。後來去看的中醫，中醫給她吃藥調養，現在身體好得很，面色紅潤、身強力壯。還有個朋友去做關節 手術，手術之前是走路疼，手術之後是走不了路。」

林樺說：「我也聽過當地的醫療事故，生孩子死在手術台上，都是些什麼醫生。」

蘭溪說：「所以得好好鍛鍊身體，千萬不要生病住院。」

林樺的妻子去世後，林樺又找了一位女子，快訂婚了。這女子不是華人 ，也不是美國人，而是匈牙利人，跟林樺一樣，也是早年來美留學，然後工作移民 。蘭溪見了林樺未婚妻的照片，很平常的容顏和身材，平淡得就像大街上的路人甲，沒有東歐美女的美目流盼、靈秀天成。

林樺說過，他找伴侶最看重的是獨立。獨立的女人必然受過教育，有睿智和毅力，面對人生的風雨，敢於承擔責任。青春年少又如何？貌美如花又如何？同頻的靈魂交流更讓人心動。

蘭溪心想：你真怪，找來找去都找西方白女子，你滿腹的才學怎麼跟情侶分享？想必你的英文水平一定高過常人？她想問，又沒問出口。

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平淡日子的一份點綴，午餐時間散發了誘人的魅力。一小時的午餐、一小時的暢言和歡笑，似乎一眨眼就沒了，兩個人的生活中都多了一份特別的期盼。（三）