現在，到底不遠處還有一張桌子。他走到桌子邊，斯文坐下，三下兩下就把這碗飯吃完了。

不一會兒，他聽到了外面車庫門打開的聲音，知道羅娜回來了。羅娜進門來照舊摔了門，「砰」的就是一聲。赫爾知道不妙，卻還是坐在那裡不動。

等羅娜進了門，赫爾主動說道：「做了你最喜歡的黃瓜炒肉。」羅娜還是怒不可遏的樣子，厲聲喝道：「你以為我會跟你一起吃飯？」

赫爾陪著笑：「我已經吃了，你自己吃。」說罷，就知趣離開，上樓到自己的書房去了。

過了好一會兒，赫爾下樓來。樓下一片漆黑，羅娜吃了飯，到體育館鍛鍊去了。赫爾到廚房一看，他做的菜原封不動，冷落在那裡。羅娜不知做了什麼，解決了晚餐。

漫漫長夜，因為有了智能手機，赫爾倒也不覺得難熬。他上樓，早早洗漱了，到了自己近年獨自睡的房間，坐在床上，背靠一個柔軟的枕頭，追劇。《越獄》的情節還在延伸，主人翁出了一個監獄，又進了另外一個監獄，然後又越獄。編劇腦洞大開，把情節設計得神乎其神、匪夷所思。看了幾集，就到了十一點。一天也就過去了，又到了輾轉反側的時分。

赫爾和羅娜是最近幾年才分開睡的。兩人睡眠都不好，越上年紀越不好，周圍的環境和彼此的習性越來越成為了困擾。為了不互相影響睡眠，赫爾就從一樓主臥搬到樓上一個次臥去睡了。

剛開始的時候，羅娜還風言風語，說這是分居。言下之意，那是離婚的前奏。赫爾勸慰道：「蔣介石和宋美齡都是分開睡的，人家夫婦的感情也很好。」（四）