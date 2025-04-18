她忍不住給束潔發了條微信 ，問來人是不是蔣自強。沒等來束潔的回覆，芬玉的兩個哥哥倒一前一後從外面回來了。剛才丹丹說他們一個去找墓地，另一個去陰陽先生那裡算日子。廖梅不知芬玉會葬在哪裡，想到她們曾通宵達旦地談論去何處養老，房子必須帶花園，既養花也能種菜，要安靜又不能太閉塞，要方便出入，更要保存古風……現在，芬玉再也不需要這些了，而她和束潔大概還得繼續尋找。至於能否找到，她已經不抱什麼希望了。

眼下，廖梅有一個名義上的丈夫，兩人育有一子，十二歲了，母子倆住在一間九十平米的公寓房裡。那還是婚前財產，是丈夫在和她認識後，為了應付房價 上漲，倉促間買下的。她出了一部分首付款，但當初為了貸款 方便，並沒有寫她名字。這些年，她想過要擁有一間屬於自己的房子，哪怕是三、四十平方的單身公寓也行。

丈夫長年出差，她不得不一個人照顧小孩，已經十多年沒換工作，儘管薪水少得可憐，勝在離家近。丈夫負責還貸和小孩學費，家裡的日常開銷她自己來。她要求丈夫給家裡留一筆錢，以備不時之需。丈夫卻找各種理由推託。後來，她連這個也懶得提了。

有一年除夕夜，兒子早早睡下了，她在臥室裡等丈夫。深夜裡，陽台那邊傳來燒水聲、杯碟碰撞聲以及模糊的說話聲。她隱約感到丈夫在和一個女人聊天。後來，她在他的衣兜裡找到一張珠寶店收據。他矢口否認，說是給單位同事帶的。從那以後，她不再收拾他的行李，看到沙發上的臭襪子，恨不得當垃圾丟掉。（四）