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流過我們的河（一五）

桑文鶴
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「陳麗華在外面有人。從他還開卡車的時候就有了，這麼多年一直沒斷過。」黃倩玉說，「這些你都不知道吧？」

「這是我爸跟你說的？」歐可明問，「他的意思是，我媽要害他？」

「你媽壓根看不上你爸，嫌棄他是從山裡面出來的、嫌棄他是上門女婿，天天罵你爸沒用，不懂浪漫、不懂女人心。你爸跑車，累得要命，回家又是錢、又是花地給她，她一把把錢攥過去，花就接過去直接扔了。」黃倩玉說，「你爸老說，他就是陳家的僕人、陳家的狗。」

「他說我媽外面有人，那人是誰？」

「這個他沒跟我說。」

「那也就是沒有證據，捕風捉影了。」歐可明說，「就算是有，那他自己不是一樣，他和我媽就是半斤八兩。」

黃倩玉突然笑了，「是啊，都是爛人。可惜他這個爛人不僅傻，命還短。我早就勸過他，要不然就離了算了，繼續下去也是互相折磨。可他偏不，他說要離婚也得等到小明嫁了人以後再說，要不然說出去父母離異，怕是找不到好婆家。」

歐可明有點驚訝。黃倩玉又說：「但我感覺，他更多的就是不甘心吧，自己從一進陳家門就一直在討好陳麗華，也真心喜歡過她。可付出了這麼多，卻從來沒有換來她哪怕是一天的真心對待。」

「沒想到我爸還跟你說這些。」

「我也是那山裡出來的，男人死了，就給我留下個賣煎餅的小攤。你爸也許是看我可憐吧。他也怪可憐的，天天在那院子裡忙進忙出的，卻連個可以說話的人都沒有。」

「人是我阿公殺的。」歐可明說，「我阿公昨天晚上腦溢血，死在看守所了。」

對著黃倩玉驚訝的神色，歐可明又說：「也許在你看來，這就是我阿公的報應吧。」（一五）

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