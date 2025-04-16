宗正道：「九點四十五的，好傢伙，這個售票員簡直惜字如金的，費勁！」

紫妮笑道：「我剛才就在想，如果她總是這樣說話，會不會哪一天忽然不會說別的話了，或者就只能夠一個字、兩個字地往外蹦？」

宗正亦笑道：「那她男朋友可有苦頭吃了。」

紫妮斜了一眼宗正，道：「你就這麼一點點愛好，見了美女就心花亂飛。」

宗正「嘿嘿」笑了，道：「你今天怎麼好像變了一個人，不知道的人還以為你是醋海裡泡大的呢。」

紫妮道：「你以為我就不會吃醋麼？或者你以為我會吃你的醋？」

宗正道：「你看看你，這樣就認真了！我不過是玩笑。」

紫妮道：「什麼認真不認真的，你不會是讓我說中了吧？」

宗正見紫妮真的面露不豫，忙道：「好了、好了，我錯了。來，我們去買點吃的。」說著，他就拉著紫妮走到小食品櫃檯前，抬頭看價格。

紫妮咬住嘴唇。

宗正將電影院 裡的各種零食套餐一一看過去，然後回頭看紫妮道：「咱們要一個情侶套餐，怎麼樣？」

紫妮點點頭，道：「我不要可樂。」

宗正道：「雪碧？」

紫妮搖搖頭，道：「芬達。」

宗正買了爆米花和飲料，兩個人坐在一旁的椅子上，一邊吃爆米花，一邊等著進場。

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看完電影，紫妮跟宗正說起稽虞，她問宗正有沒有認得的單身的男人。宗正歪著腦袋想了想，不過一時之間沒有想起什麼合適的人來。紫妮道：「這樣吧，你記得留心一下，果真有出色的，告訴我，我好介紹給稽虞認識。」

宗正笑道：「這個稽虞真的這樣好嗎？你這樣為她著想？」

紫妮道：「稽虞一個人在這個城市，去年跟她相戀了好幾年的男朋友出了車禍，人沒了。我現在還記得，當時稽虞哭得死去活來的。」（八）