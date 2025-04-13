紫妮看著稽虞，小心翼翼的，道：「你真沒有生氣？」

稽虞笑了一下，淡淡的，道：「沒有。你怎麼還不下去？沒準楚宗正已經到了呢。」

紫妮道：「他到了會打電話的。」

紫妮的話音剛剛落，她的手機就響了。稽虞輕輕推了她一把，笑道：「快去吧，你的楚宗正楚先生到了。」

紫妮笑了，走到自己的座位前，拿起放在桌子上的手機，輕輕點了一下。楚宗正的聲音衝進耳朵裡，他已經到樓下了。紫妮笑得很開心，飛快掛了電話。稽虞看著她，微笑著，紫妮臉上微微紅了一下，稽虞揮揮手。紫妮拿起背包，在稽虞的目光裡走出了公司。

紫妮剛剛出了電梯，就一眼看見站在寫字樓門口的楚宗正。她忙疾走了幾步，來到楚宗正的跟前。楚宗正的眼睛裡閃進來一片喜悅，上上下下打量了紫妮。

紫妮笑道：「這樣看，沒有見過似的。」

宗正「嘿嘿」笑著，道：「這條裙子，怎麼從沒見你穿過，新買的？」

紫妮略微撇撇嘴巴，道：「舊裙子啦！不過我以前穿的時候還不認得你。」

宗正道：「哦？我說呢。不過很漂亮！」

紫妮再撇了撇嘴巴，道：「當然漂亮啦，不然怎麼會再尋了出來穿？現在的女孩子，哪個還會穿以前的舊衣服啊，我就是好呢！」

宗正笑道：「說來說去，卻是為了誇獎你自己啊。」

紫妮笑了，道：「不跟你說了。走吧，站在這裡什麼意思！」

宗正道：「是你站著不走的，我不過配合你。」

紫妮道：「你總這樣豬八戒倒打一耙的，分明看見了我過來，卻不動地方，非要我找了來。你屬豬的啊？這麼懶！」（五）