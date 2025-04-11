大雪落花棚（全文完）

安東平扭頭看看狗，看看比狗還恐怖的安東年，一溜煙跑了。

小寶指指旁邊幾棵玉露母本，對安東年說：「那王八蛋要拿這幾盆，說他女朋友在網上看到這些東西，覺得很漂亮。他就過來這裡白要，不給錢。」小寶懷疑安東平的腦子被毒品搞壞了，說光天化日的，這可是搶劫，比小偷小摸嚴重一百倍。小寶說，那個安東平自稱自己也是東字輩的，是老闆的堂哥。安東年他告訴小寶，以後再遇到這樣的，不管是東字輩還是方字輩的，直接放狗。

他沒法理解，像安東平這樣的已婚醜男，不務正業，爛賭、吸毒，窮得叮噹響，乍還能有女孩子喜歡。

春分這天，鄉長請安東年和惠芬吃飯，為即將進行的拆遷吹風。省裡要新建一條高速公路，惠芬家的大棚會被徵去一畝左右，安東年家的，則是完全被圈在紅線裡面，因為要在他家花棚的位置上建一個休息區。

惠芬說，拆遷賠償得好的話能賺一筆，有可能會去到建棚的兩三倍，甚至更多，比把大棚整個賣掉划算。安東年未置可否。無論如何，他不想拆遷，他的花棚建好未滿一年，還稀罕著呢。

「你可以用這筆補償款去投資房地產 ，包賺不賠。」惠芬說。

安東年咬著牙說：「你還真會安慰人！」

幾天後，拆遷的事傳開了，人們見到安東年時，紛紛向他表示祝賀，說他要發大財了。

安東年買了條野豬腿去舅舅家道賀。這是人工野豬，即是人工圈養長大的有野豬基因的豬。像他大雪天殺死的那頭，野地裡自然冒出來的野豬並不多見，可遇不可求。舅舅家，不僅花棚，連花棚旁邊的祖屋也在拆遷的紅線內……（全文完）