小倆口重歸於好。可不到半年，舊戲重演。寶珍知道回娘家又要被阿公訓，乾脆不回家，就住在鎮上的小旅館裡。有一次，她自己跑到縣上去玩，在一家新開的飯館裡吃飯，又與方博重逢。聊起來才知道，原來這家店是方博開的。方博很同情寶珍的遭遇，正好他的館子缺人手，寶珍就留在他的店裡打工，包吃包住還有工資拿。寶珍對方博感激涕零。

後來，寶珍又挨了打的事還是被家裡知道。這回陳麗華無論如何，都堅持讓她離婚。事到臨頭，寶珍的男人卻不同意，跑到家裡來又哭又喊地鬧了幾次不說，還威脅說要趁半夜來家門口灑汽油，然後跟陳家人同歸於盡。

那段時間陳家沒人睡得踏實。陳正賢拉下老臉去求村長陳凱，拜託他出面作主。可寶珍那男人不是本地人，當初是跟陳寶珍網戀，才奔來這裡的。所以陳凱的話對他來說，也沒有多少威懾力。

這件事後來還是方博出面，他花錢雇了幾個蹲過監獄的流氓，跟了寶珍老公好幾天，後來又找來他家裡一個當警察的表姊夫來給他擺道理。也許是覺得，不管是黑道還是白道都拚不過了，寶珍的老公才不情不願地在離婚協議書上簽了字。離婚證一辦下來，他就離開了。

自此方博也成了家裡的常客。

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歐可明回到家的時候，家裡只有姊姊寶珍在。看到他們回來，她趕緊迎上來，又是給方博倒茶，又是給他拿拖鞋。

歐可明問：「姊，你是什麼時候回來的？」

沒等寶珍回答，方博趕緊接話：「比你早回來一點，我先送她回來的，然後才去接的你。」（七）