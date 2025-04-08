父親推門進來跟安東年說，上面有新的指示，他家的塑膠廠要在半年內搬到離家八十公里外一個塑膠生產基地，否則關停。這個消息太過突然，安東年望著父親，有點發矇。工廠搬遷得花不少錢，父親補充說。因為當過兵的緣故，父親一輩子腰板挺得直直的，這讓他看上去比同齡人年輕一些。但父親畢竟是老了，年輕時英俊的臉，如今爬滿了皺紋。

「那我們搬不搬呢？」安東年問。

「我不知道呀，工廠早晚要交給你的。你說搬就搬。」

「爸爸，我聽你的。」

6

春節 期間，安東年和惠芬家的花棚接待了很多遊客，賺了不少錢。惠芬家的大棚綜合實力比安東年的強很多，知名度也高些，但去安東年家大棚玩和批發的人多很多。安東年紅了，網上瘋傳著他殺野豬的視頻。惠芬開玩笑說，為了壓倒安東年，她準備殺死一隻老虎。

安東年笑著說：「你要壓倒我，不需要什麼老虎。想什麼時候壓倒，就什麼時候壓倒，我樂意被你壓倒。」

惠芬罵道：「以後你再敢開這種玩笑，我就一鎯頭敲死你，像你敲死那頭野豬一樣。」

一天傍晚，惠芬帶著酒和白淨男孩過來安東年的棚玩，小寶炒幾個小菜招待他們。安東年偷偷把那罐該死的糖藏了起來，所以這天，大家驚喜地發現小寶廚藝精進了不少，合力把他灌得死去活來。兩天後，惠芬要去旅行結婚，她請安東年隔天到她家大棚轉轉，指導一下她家的工人，提醒大家不要亂來。

安東年滿口答應，然後問惠芬，婚後是不是要搬到城裡跟丈夫一起住。他們村離惠芬丈夫上班的城市幾十公里，而他們的工作都很忙，尤其是惠芬，有時能在自家花棚折騰到半夜。（二一）