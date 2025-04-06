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雪夜記（七）

陸蔚青
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你那時頭髮很長。小珠說，我也記得，你變化很大，你剪了頭髮，你比以前乾淨利索了。

是的，我剪了頭髮，王麗說。我如今進了監獄，再也不用見到一對狗男女了。

小珠沒有問任何問題，因為從這句話開始，王麗就一直在號啕大哭，那種哭撕心裂肺。小珠試圖阻止，但她不知如何阻止。王麗的哭聲就像一個水瓶炸裂，發出不可阻擋的聲音。

別哭了，再哭就送你回去。小幹部呵斥說。

然而王麗沒有停止哭喊，一直到她不再有力氣。她的力氣用光了，她才慢慢變成了啜泣。

她們誰都沒有想到會在這裡見面，小珠的出現，讓王麗想起以前的事情。

小珠出現在她家時，是王麗一生中最為不堪的時刻，那時候老韓對王麗虐待達到了高峰。王麗還記得小珠當時的模樣，記得小珠甜蜜的笑，記得周明將手搭在小珠的腰間，他們並肩走著，在雪地上慢慢消失。那些鏡頭像電影一樣，刻在王麗的腦海中。

在之後的好幾天，王麗都神思恍惚，她的腦海中反覆出現小珠的樣子，揮之不去。她想那是一個多麼幸福的女人啊、多麼幸運的女人啊！她覺得小珠特別漂亮，她的漂亮不是來自於她自身，而是來自於她身邊的男人。那個男人是那麼高大挺拔、溫文爾雅，當他俯下身去看小珠時，當他用細長的手指，指點著那些藍狐的皮毛時，當那個年輕的男人將銀狐帽子扣在小珠的頭上時，小珠的眼睛中充滿了喜悅，那種被寵愛的喜悅。

王麗蓬著一頭長髮躲在角落裡，打量著小珠。她和小珠同樣是女人，生活卻完全不同。（七）

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