女人得到安東年可以替她保密的承諾後，馬上把錢轉了過來。安東年查看自己戶頭上剛多出來的錢，有種不是那麼真實的荒誕感。

林子大了，什麼鳥都有，養花的人多了，啥妖不缺。妖的心理你沒法分析，盜竊可能只是尋求一種叫做非法佔有的快感，或者用這樣的方式來實現自己的存在感、成就感，但也可能只圖一時的刺激。

安東年中學畢業後，回自家工廠上班，從舅舅的花棚搬了些花種在自家陽台，在花友群曬他的靚花靚錦。他這時還未建自己的多肉大棚，但因為有舅舅這個強大的後盾，擁有的名貴品種不比多年的玩家少。有本地的花友慕名而來，刻意奉承，好話說盡，只求到他家陽台看一眼。他被捧得飄飄然，請了平時聊得來的一男一女兩位花友到家裡來玩。

他們是中午時分到的，安東年請他們吃過飯才往家裡帶。客人走後，他才發現少了幾盆花，還有不少花被他們下過葉子。十二卷的植物屬於小型品種，拳頭大小已算是龐然大物，專用的塑膠花盆大都十來公分的樣子。這麼小的物件，趁主人不留意順幾個不是難事。

從此以後，他再沒讓花友到家裡來過。建第一個花棚時，專門做了個人手伸不進去的鐵籠子，學舅舅那樣把貴貨關裡面，保護自己珍惜的花花草草、保護自己脆弱的心靈。

5

回到家中，天全黑了。安東年家裡來了客人，是被野豬拱傷了的安東平兩公婆和村長。安東平的老婆劉春花穿著又舊又髒的羽絨服，臉色蠟黃，看上去病懨懨的樣子。她還抱著個瘦得可憐、臉蛋凍得通紅的小孩子。

村長說他實在不想過來打擾安東年，但被纏得沒辦法。（一八）