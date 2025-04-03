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美財長甩鍋 說股市大跌和川普政策無關

持白卡看病最好「裝乖」？最近恐遭加州醫院白眼

房樑土（七）

韓秀

「我母親認為，你很能生養，但我們大約不需要很多孩子。所以，她建議我們也在政府成婚。」利卡爾多一口氣說完，埋下頭去，一副靜等發落的模樣。

這一來，她真的臉紅了，少女的嬌羞讓準公婆滿心歡喜。她雙手捧起利卡爾多的臉：「就這麼說。」話音未落，準婆婆從茶几下面捧出一只鞋盒。「Ferragamo！」她驚喜叫道。準婆婆胸有成竹：「這麼漂亮的腳，當然應當穿世界上最好的鞋子。」

準公公摸出一個小盒子，遞給了兒子，卻跟她說：「我母親和你一樣，也是處女座，這只戒指是我父親給我母親的……」藍寶石在利卡爾多手裡熠熠生輝，他把這只戒指套到了她右手無名指上，拿出另外一個小盒子，把一只鑽石戒指套到了她左手無名指上。

準婆婆雙手一拍：「成功！我們來看日子……」

果真，他們在眾人的祝福中，在市政府成婚。果真，他們繼續住在那樓中樓裡。果真，他們婚後只生了一個兒子，現在已經在佛羅倫斯烏菲茲博物館工作。果真，利卡爾多得到了建築師的正式資格。而黛安娜自己也已經成為一個真正的威尼斯人，滿口帶著威尼斯口音的義大利話，已然成為威尼斯博物館界的翹楚。

她遵循著祖母和母親留下來的傳統，熱心烹飪，自然是豐美的義大利菜。有時候，她也會去東方超市，買回美麗的碗碟、筷子、調羹、食譜書籍以及干貝、香菇、金針菜之類的乾貨，以備不時之需。

兒子小學畢業那一年，周末，從維洛納回來便焦急地跟母親說：「祖母牙痛不吃飯，醫生要用管子餵她，祖母不肯……」

她完全明白，婆婆是那麼美麗的女人，視災病為邪魔，從不提起，對自己的牙周不適更是諱疾忌醫。她跟利卡爾多說：「給父親打電話，千萬不要勉強，援軍馬上就到！」話沒說完，人已經飛奔下樓。（七）

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