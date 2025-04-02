圖／王幼嘉

轉一個彎，過了洋洋家的門，就到了樓梯口。這個五十年代的俄羅斯 建築，牆有兩尺厚、樓梯有三米寬。這時燈卻滅了。陳姐就拉著小珠的手，陳姐的手掌短而厚，溫熱。陳姐說：這麼涼的手哇。

三個人下了樓，雪地上倒映出高矮胖瘦的身影。小珠看看自己、看看陳姐，噗哧笑一下。陳姐不明就裡，說笑什麼。小珠說：你看咱倆，像不像紅綠燈。

陳姐圍一條紅圍巾，通體都是紅通通的。

他們轉到變電所後面，那裡原來還有一片平房，在白雪地裡低矮地垂著。木柵欄圍著一個院子，陳姐推了院門進去，走到房門前拍門，口裡叫著老韓。門開了，裡面探出一個女人的頭，借著雪光，小珠看見那女人頭髮蓬蓬的，臉色灰暗，一張臉沒有一點笑。女人尚未開口，就聽身後有人說：誰呀？

陳姐說：是我，來看皮子。蓬頭女人便閃在隱蔽處，一點動靜也沒有。

出來的是一個健壯漢子，長圓腦袋，一雙微微吊起的眼睛，眼神很亮，有些凌厲，卻熱情。他們進了門，穿過狹窄昏暗的走廊，進了房間，見房間裡還有一個女人。那女人四方臉、大眼睛，嘴也大，眼睛和嘴形成一個明顯的三角形。女人穿翠綠的毛衣，皮膚雪白，一頭鬈髮，在明亮的燈光下光彩照人。

翠翠也在呢！陳姐說。

我也剛到。翠翠快聲快氣地說，不是你說要來看皮子嗎？我來陪你。

老韓就打開幾個包裹，放在窗台上、縫紉機上、衣櫃上。小珠環顧四周，看到那個普通的家庭應該是殷實的，牆上掛著一支獵槍，十分醒目，亮亮的，是經常使用或者保養的樣子。包袱展開來，水獺、猞猁的皮毛都展開，小珠瞄一眼，看出品相參差不齊。

都是好貨，老韓抓起一張皮毛說，水獺都是上秋的，絨毛又軟又密。你看看，這大針多亮。他說。

夏天的不好嗎？陳姐問。

夏天的當然不好，春夏換毛嘛。翠翠很內行地說。

這次我得了些好東西。老韓得意地說，然後轉過身，臉色突然嚴厲地說：怎麼不倒水？沒見有客嗎？

老韓的聲調和聲音突然轉強和提高，把小珠嚇了一跳。陳姐見小珠變色，連忙說：不用、不用，我們剛吃完飯，不喝水。

快點！老韓喝到，然後轉過身，突然滿面春風說：你還沒看翠翠的帽子，快拿來看看。

蓬頭女人端來兩杯水，悄無聲息地走進來。這個瘦小的女人穿一件墨綠色舊毛衣，雙手伸著，小珠看到她後背上兩個聳起的肩胛骨。她將兩杯水放在桌上，大概有些用力，一杯水漾出了杯口。老韓皺起眉毛，看一眼桌面。

這就是你幹的活。他厭惡地說。你還能幹什麼！

陳姐連忙抓起一張皮子，說這個是啥。

老韓轉過身說，這次我還得了兩條藍狐皮，你看，他打開一個包袱，從裡面拿出兩條白狐狸皮。完整的狐狸皮毛是灰白的，微微的灰黑，一粒粒小珠子一樣吊在雪白的大針尖上。老韓抓起一條打開，一隻手抓住狐狸頭拎起來，一隻銀狐狸就立在人們面前，狐狸尾巴超過了老韓的膝蓋。老韓的手又抖一抖，狐狸毛就像開花一樣鬆散開來，彷彿那不是狐狸皮，而是一個活脫脫的狐狸精。

老韓昂著頭，手裡吊著那一頭狐狸，整個屋子都亮起來。

真漂亮，小珠忍不住讚嘆說。

難得的藍狐皮。老韓得意地說。

可惜兩條不夠做一件大衣，翠翠說。

翠翠的眼睛是閃亮的，嘴唇塗了口紅，看起來鮮艷欲滴。她張開嘴時，露出一排整齊而潔白的牙齒。這個女人身上有一種強勁和野性。

那就等等，等夠了給你做一件，老韓說。

他們又看了一會兒。上好的小珠買不起，劣等的小珠不想要。小珠沒錢，但她不將就，小珠願意等到她能買上等貨的那天。她喜愛那條藍狐，但她知道，周明絕不會給她買藍狐，她也不會問他要。

或者他們一輩子也買不起這條藍狐，她想。小珠已經習慣了自我安慰。喜歡的東西並不一定要擁有，這世界上好東西太多了。在遇見周明之前，她曾想過嫁一個喜歡賺錢的人，但見到周明的那一刻，她就明白了自己的命運。周明與她一樣，是一個有點清高的知識分子，做做技術就罷了。

周明的眼睛很清澈，甚至有些單純。有時她覺得周明還是一個毛頭小伙子，尤其是他騎自行車像閃電一般飛過的時候。夏天周明喜歡穿兩元錢買的文化衫，八毛錢的拖鞋，在黃昏中閒逛，兩條腿又直又長。

他們看完就告別了，什麼也沒買。老韓也沒不高興，一直送他們到門口。翠翠和他們一起告別。她頭戴銀狐帽子，大針在風中散開，顫顫地垂下來，遮在眉毛和眼睛上，像一團霧一樣。

看看多漂亮。老韓伸出手，在翠翠的帽子上擼了一把。

多漂亮，我送給她的。

走到院門就分手，翠翠向左，小珠和陳姐向右。

天已經完全黑下來，小雪花飄著，在路燈下像一群白色的蛾，漫無目的。小珠和陳姐靴子在地上發出聲響，走了沒幾步，圍巾就落滿了白雪。陳姐的上嘴唇翹起來，一張臉都喜氣洋洋。小珠發現陳姐的喜氣洋洋是天生的，因為這時候陳姐說的話很悲哀。（三）