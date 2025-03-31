她的眼睛還是盯著西方，她需要更遠一點。她已經身無分文，善良的船員們在她躲藏的角落裡留下麵包、留下水、用塑膠袋裝的一點菜餚，以及一把勺子。

在希臘西北角科孚島，在曙光微曦中，她登上了一條運送醃漬橄欖的中型船隻，在奇異的香氛中度過了二十四小時。在又一個清晨，在她離開中國的三個月之後，在威尼斯下船，直接走向港口的一位警察。年輕的警察先生好脾氣地打量著她，不知該說什麼合適。

她開口了，是圓熟的英文：「我沒有任何證件，必須要見到貴寶地的移民 官員。」在她身後，希臘船員們熱情地揮手，祝福她一切順遂。

一男一女，兩位移民官看了她一眼，交換了一個眼神，就把她帶到一個整潔的所在，她看到了門上的英文「人道救援機構」。

兩個鐘頭以後，在溫暖、親切的氛圍裡，她洗了澡，穿上了乾淨的衣服，吃了一頓飽飯，檢查了身體，由醫生陪同，再次來到移民官的辦公室。醫生把一些表格交給移民官，跟她笑笑，就帶上門離開了。

她沒有半點遮掩，直奔主題：「土改的時候，祖父因為有土地、房屋，自己在土地上勞作，而被定為富農。社會主義教育運動的時候，成分上升為地主。他被亂棍打死的時候，我同父母都不在現場。十天之後，更大型的批鬥會，我站在台下。台上有很多人，都是被批判的對象，我的父母在其中。」（四）